⚡ Семин покинул пост главного тренера «Ростова»

«Ростов» объявил об отставке главного тренера команды Юрия Семина.

Решение о прекращении сотрудничества совместно приняли 74-летний специалист и президент донского клуба Арташес Арутюнянц.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведeнное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду.

Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь.

У нас с Юрием Павловичем останутся тeплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», – сказал Арутюнянц.