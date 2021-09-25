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⚡ Семин покинул пост главного тренера «Ростова»

25 сентября 2021, 14:08
70

«Ростов» объявил об отставке главного тренера команды Юрия Семина.

Решение о прекращении сотрудничества совместно приняли 74-летний специалист и президент донского клуба Арташес Арутюнянц.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведeнное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду.

Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь.

У нас с Юрием Павловичем останутся тeплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», – сказал Арутюнянц.

  • Семин возглавлял «Ростов» с 4 августа.
  • Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.
  • Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Семин Юрий
Комментарии (70)
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derrik2000
1632568469
Наконец-то Арутюнянц понял, что совершил ошибку.
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BRO_football
1632569335
Недолго Сёмин продержался в новом клубе. Стареет Палыч. Теряет хватку. Руководство Локомотива вовремя это заметило и не стало продлевать контракт, получив за это тонну хейта от фанатов.
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nominum
1632569806
И кто же будет? Вечный спасательный круг Балахнин? Кириченко? Или Гамула на радость журнализдам? Андреева-то побоятся взять- слишком уж принципиальный. Правду-матку как рубанёт, так губер и на попу сядет.
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Korsar_03
1632569995
Палычу пора на пенсию. Он великий тренер, человек, который для всех фанатов Локо навсегда останется культовой фигурой. Но время идёт...
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slavа0508
1632570989
Боюсь что Ростов с таким положением дел в ФНЛ может оказаться ... а не хотелось бы ...в Ростове любят футбол . и погода футбольная и стадион отличный и болел много ... пожелаю Ростову хорошего специалиста и пережить сложное время...
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NewLife
1632572314
Чтобы из говна сделать конфетку нужен Федотов, а не Палыч.
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insider_retro
1632573174
Нестыковка, обманутые ожидания и закулисные процессы. Дед не стал терпеть и его не стали удерживать. Ожидаемо.
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zigbert
1632576518
С одной стороны неожиданно но результаты команды требуют принять такое решение.
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alex1951
1632578810
Может я и не про Ростов,но....... Время нонче тяжелое для переферийных команд..... Вот меня и терзают смутные сомнения,не повторит ли Ростов судьбу - Амкара,Томи,Анжи аксакалов высшей лиги.....Нельзя так дурить с клубом ,имеющей традиций.......Вспомним,кого Ростов подарил футболу : Олег Копаев,Виктор Понедельник и относительно недавняя звезда Сергей Андреев ....И не дай бог ,дилетантам-чинушам ,все сие похерить!
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yuran63
1632579926
Отмучился дед....
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