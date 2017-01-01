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    ⚡ Семин покинул пост главного тренера «Ростова»

    «Ростов» объявил об отставке главного тренера команды Юрия Семина.

    Решение о прекращении сотрудничества совместно приняли 74-летний специалист и президент донского клуба Арташес Арутюнянц.

    «Благодарю Юрия Павловича за время, проведeнное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду.

    Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь.

    У нас с Юрием Павловичем останутся тeплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», – сказал Арутюнянц.

    • Семин возглавлял «Ростов» с 4 августа.
    • Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.
    • Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 14:08
    Комментарии58
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      Рейтинг: +440

      BuenosArgentina 10 минут назад

      С этими футболистами наверное уже ничего не получится

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      Рейтинг: +89636

      zigbert 12 минут назад

      С одной стороны неожиданно но результаты команды требуют принять такое решение.

      0
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      Рейтинг: +876

      Taps 12 минут назад

      Сёмину пора признаться себе, что сил на тренерскую работу
      у него уже нет и тихо уйти в туман.

      0
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      Рейтинг: +1013

      ab15488 33 минуты назад

      Был такой тренер - Юрий Красножан. В свое время тренировал Спартак-Нальчик. Так его команды были крайне неприятными и колючими соперниками, вроде теперишнего Динамо. Его крайне некрасиво слили из Анжи и после он в РПЛ никого не тренировал, но тренер крайне неплохой, на месте Ростова я бы присмотрелся))

      0
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      Рейтинг: +1355

      IVANRUS777 > ab15488 19 минут назад

      Красножан замешан в договорниках, поэтому его никто в РПЛ точно звать уже не будет. Мутный он товарищ. Доверие, как лист бумаги, один раз смял и уже обратно гладеньким не будет, как ни старайся.

      0
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      Рейтинг: +12006

      ilichkadr > ab15488 18 минут назад

      Зачем Красножану Ростов, если у него женская сборная? В Ростове после Валеры остался один шлак и неумеющий играть в футбол Байрамян. Начинать надо с нуля, а значит пахать и пахать. Надо дать карт-бланш Зауру Тедееву.

      1
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      Рейтинг: +8035

      playsh > IVANRUS777 18 минут назад

      Краснодар при чём?

      0
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      Рейтинг: +1355

      IVANRUS777 > playsh 14 минут назад

      Т9 мозги делает. Поменял уже

      1
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      Рейтинг: +8035

      playsh > IVANRUS777 11 минут назад

      !!!

      0
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      Рейтинг: +1013

      ab15488 > IVANRUS777 3 минуты назад

      Про договорняки не слышал. И тут ниже справедливо пишут, что он тренирует женскую сборную. То есть в РПЛ более щепетильные люди чем в РФС? Сомневаюсь))

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      Рейтинг: +796

      Artemka444 35 минут назад

      Бердыев готов!!!

      1
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      Рейтинг: +8035

      playsh > Artemka444 20 минут назад

      Ему в загранке неплохо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8035

      playsh 39 минут назад

      Кто-нибудь другого ожидал?Попиарился старик,отхватил неустойку и снова в "люльку".
      Кто следующий попадётся в его сети?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2025

      Красногорск_Фан 44 минуты назад

      Такое впечатление что никто не заметил самого очевидного. Что за 3 месяца из клуба свалили 2 умных человека (а не один ЮПС преклонного возраста) которые уважают себя и видели жизнь. Если они сделали один и тот же вывод про то "что мы сейчас не полностью знаем" причем сдесь какие кабачки на даче у Палыча.

      2
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      Рейтинг: +4565

      Виталий Орехов 58 минут назад

      Выдюжим, вытерпим, выстоим! Ростов, верим!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67594

      insider_retro 1 час назад

      Нестыковка, обманутые ожидания и закулисные процессы. Дед не стал терпеть и его не стали удерживать. Ожидаемо.

      6
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      Рейтинг: +10237

      NewLife 1 час назад

      Чтобы из говна сделать конфетку нужен Федотов, а не Палыч.

      5
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      Рейтинг: +2025

      Красногорск_Фан > NewLife 54 минуты назад

      Что бы из говна сделать конфету нужен Алхимик и трансмутация астрала

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -421

      СуперПАВ9 > NewLife 4 минуты назад

      Ты про спартак говоришь

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