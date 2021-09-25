⚡ Семин покинул пост главного тренера «Ростова»

«Ростов» объявил об отставке главного тренера команды Юрия Семина.
Решение о прекращении сотрудничества совместно приняли 74-летний специалист и президент донского клуба Арташес Арутюнянц.
«Благодарю Юрия Павловича за время, проведeнное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду.
Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь.
У нас с Юрием Павловичем останутся тeплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», – сказал Арутюнянц.
- Семин возглавлял «Ростов» с 4 августа.
- Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.
- Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.
Источник: Официальный сайт «Ростова»