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    Семин: «Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру»

    Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин дал комментарий по поводу своего будущего.

    «Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», – сказал 74-летний специалист.

    • Сегодня «Ростов» объявил об отставке Семина, несмотря на контракт с ним до 2023 года.
    • Он возглавлял команду с 4 августа.
    • При нем ростовчане провели 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии10
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      Рейтинг: +21245

      vladimir-7 9 минут назад

      Палыч, надо уходить вовремя, достиг многого, включая почет и уважение
      и не надо собирать со стола объедки, ты заслужил нормальный отдых,
      вот бери удочки и ходи на рыбалку, а по вечерам смотри кино, футбол и
      наслаждайся жизнью. Возраст берет своё, сначала незаметно, а потом
      с нарастающей скоростью, особенно на здоровье. Береги себя.

      0
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      Рейтинг: +4223

      rash1959 43 минуты назад

      А уже давно надо было закончить, и не случилось бы такого конфуза сейчас. Отдыхай, Палыч, угомонись, в 74 года работать невозможно.

      0
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      Рейтинг: +4565

      Виталий Орехов 52 минуты назад

      Как бы там ни было, Юрию Павловичу СПАСИБО!!! СПАСИБО за Кубань, за Памир, за Локомотив, за Динамо (Москва и Киев), за сборную России, за Мордовию, Анжи, Красаву и Ростов! Вы ЛЕГЕНДА!!!

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      Рейтинг: +25219

      Боцман59rus 1 час назад

      _ уже давно завершил, просто пока еще не понял))

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      Рейтинг: +1013

      ab15488 > Боцман59rus 54 минуты назад

      возможно, хотя Луческу перезапустил карьеру в 75, может и Палыч еще пошумит

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      Рейтинг: +271

      Forvard47 1 час назад

      Дед судьба скоро такими темпами сама тебе завершит ее...
      иди уже на пенсию на рыбалку с водочкой

      3
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      Рейтинг: +12800

      Skull_Boy 1 час назад

      Смешно и только

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      Рейтинг: +8035

      playsh 1 час назад

      Отставка ранее завершения контракта по инициативе клуба,это значит выплата неустойки.Поэтому зачем Сёмину завершать тренерскую карьеру.Бизнес своего рода.
      Кто инициатор отставки?

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      Рейтинг: +1910

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Палыч принял адекватное мужское решение, в любом случае, удачи ему дальнейшем.

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      Рейтинг: +4223

      rash1959 > Semushkin Roman Valerievi 40 минут назад

      "мужское решение" - в 74 года надо расчитывать свои силы и не встревать в такие авантюры.

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