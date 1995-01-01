Семин: «Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру»

Палыч, надо уходить вовремя, достиг многого, включая почет и уважение
и не надо собирать со стола объедки, ты заслужил нормальный отдых,
вот бери удочки и ходи на рыбалку, а по вечерам смотри кино, футбол и
наслаждайся жизнью. Возраст берет своё, сначала незаметно, а потом
с нарастающей скоростью, особенно на здоровье. Береги себя.
Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин дал комментарий по поводу своего будущего.
«Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», – сказал 74-летний специалист.
- Сегодня «Ростов» объявил об отставке Семина, несмотря на контракт с ним до 2023 года.
- Он возглавлял команду с 4 августа.
- При нем ростовчане провели 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.