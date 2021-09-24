Куман дисквалифицирован на два матча и пропустит игру с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получил двухматчевую дисквалификацию. Такое решение принято после его красной карточки в последней встрече Примеры против «Кадиса» (0:0).

Кроме того, Куману предстоит выплатить денежный штраф за недовольство действиями арбитра.

Ближайшие соперники «Барселоны» по чемпионату – «Леванте» (26 сентября) и «Атлетико» (2 октября).

По ходу игры с «Кадисом» у «Барселоны» был также удален Френки де Йонг.

Каталонцы идут в таблице на 7-м месте.

Куман получил красную карточку на 97-й минуте матча «Кадис» – «Барселона»