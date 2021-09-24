Куман получил красную карточку на 97-й минуте матча «Кадис» – «Барселона»

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) на выезде в матче 6-го тура Примеры.
На 97-й минуте красную карточку получил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман. До этого Карлос дель Серро Гранде удалил полузащитника «Барсы» Френки де Йонга за две желтые карточки в середине второго тайма.
- «Барселона» не может победить в трех матчах подряд во всех турнирах.
- Набрав 1 балл, «Барса» поднялась с 9 на 7 место в турнирной таблице первенства.
- Отставание от лидирующего «Реала» – 7 очков.
Источник: Бомбардир.ру