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    Куман получил красную карточку на 97-й минуте матча «Кадис» – «Барселона»

    «Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) на выезде в матче 6-го тура Примеры.

    На 97-й минуте красную карточку получил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман. До этого Карлос дель Серро Гранде удалил полузащитника «Барсы» Френки де Йонга за две желтые карточки в середине второго тайма.

    • «Барселона» не может победить в трех матчах подряд во всех турнирах.
    • Набрав 1 балл, «Барса» поднялась с 9 на 7 место в турнирной таблице первенства.
    • Отставание от лидирующего «Реала» – 7 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8006

      playsh 3 часа назад

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