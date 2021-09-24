Куман получил красную карточку на 97-й минуте матча «Кадис» – «Барселона»

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) на выезде в матче 6-го тура Примеры.

На 97-й минуте красную карточку получил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман. До этого Карлос дель Серро Гранде удалил полузащитника «Барсы» Френки де Йонга за две желтые карточки в середине второго тайма.