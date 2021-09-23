Головин: «Готов играть все 90 минут, но ротация неизбежна»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Сент-Этьеном» (3:1) в седьмом туре Лиги 1, а также о количестве игрового времени.

«Нужно было обязательно побеждать и брать три очка. Тем более соперник больше тайма играл в меньшинстве. Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме.

Легко ли было входить в такую игру? Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит, всe нормально.

Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут», – сказал россиянин.