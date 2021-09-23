Примера. «Реал» забил шесть голов «Мальорке» и возглавил таблицу, «Вильярреал» победил впервые в сезоне

«Реал» дома разгромил выходца из Сегунды «Мальорку». Хет-трик оформил Марко Асенсио, к которому есть интерес в АПЛ.

Действующий победитель Лиги Европы «Вильярреал» впервые в сезоне добыл три очка. «Эльче» не побеждает на «Мадригале» с 2013 года.

Испания. Примера. 6-й тур

Вильярреал – Эльче – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Пино, 5; 1:1 – Мохика, 19; 2:1 – Тригерос, 39; 3:1 – Греневельд, 60; 4:1 – Морено, 90+4.

Реал – Мальорка – 6:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Бензема, 3; 2:0 – Асенсио, 24; 2:1 – Кан-Ин, 25; 3:1 – Асенсио, 29; 4:1 – Асенсио, 55; 5:1 – Бензема, 78; 6:1 – Иско, 84.

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