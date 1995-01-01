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    Примера. «Реал» забил шесть голов «Мальорке» и возглавил таблицу, «Вильярреал» победил впервые в сезоне

    «Реал» дома разгромил выходца из Сегунды «Мальорку». Хет-трик оформил Марко Асенсио, к которому есть интерес в АПЛ.

    Действующий победитель Лиги Европы «Вильярреал» впервые в сезоне добыл три очка. «Эльче» не побеждает на «Мадригале» с 2013 года.

    Испания. Примера. 6-й тур

    Вильярреал – Эльче – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Пино, 5; 1:1 – Мохика, 19; 2:1 – Тригерос, 39; 3:1 – Греневельд, 60; 4:1 – Морено, 90+4.

    Реал – Мальорка – 6:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Бензема, 3; 2:0 – Асенсио, 24; 2:1 – Кан-Ин, 25; 3:1 – Асенсио, 29; 4:1 – Асенсио, 55; 5:1 – Бензема, 78; 6:1 – Иско, 84.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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