Введите ваш ник на сайте

Реал - Мальорка

22.09.2021, Среда, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 6 тур Реал - Мальорка
Испания. Примера (2019/2020)
31 тур
24 июня, среда 23:00 Реал 2:0 Мальорка
9 тур
19 октября, суббота 22:00 Мальорка 1:0 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
16 марта, суббота 23:00 Реал 5:2 Мальорка
9 тур
29 октября, понедельник 00:30 Мальорка 0:5 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Реал 4:1 Мальорка
19 тур
14 января, суббота 23:00 Мальорка 1:2 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 21:00 Реал 1:0 Мальорка
1 тур
29 августа, воскресенье 23:00 Мальорка 0:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 23:55 Мальорка 1:4 Реал
17 тур
10 января, воскресенье 21:00 Реал 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 23:00 Реал 1:3 Мальорка
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Мальорка 0:3 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
5 апреля, суббота 23:55 Мальорка 1:1 Реал
12 тур
11 ноября, воскресенье 21:00 Реал 4:3 Мальорка
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
...
  • ...
    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 23 сентября 2021, 09:03

    С уходом Месси у Реала нет конкурентов.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 