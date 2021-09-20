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  • Березуцкий: «Выиграли у «Спартака» на характере. Матч был до ошибки»

Березуцкий: «Выиграли у «Спартака» на характере. Матч был до ошибки»

20 сентября 2021, 22:54
10

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Спартака».

– Понятно, что тяжелая погода, тяжелый матч, до первой ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы, а «Спартак». Выиграли на характере.

– Руй Витория сказал, что «Спартаку» не повезло. Он был лучше, а ЦСКА отскочил. Согласны?

– Не хотелось бы ему отвечать. Равная игра, может, «Спартак» действительно нанес больше ударов, но они все были издали. Матч до ошибки. Повторюсь, рад, что ЦСКА проявил характер.

– Победный гол Заболотного. Насколько Антону легко дается адаптация?

– Есть ощущение, что он никуда и не уходил. Есть ребята, с которыми он играл еще в ДЮСШ.

– Было сложно готовиться к «Спартаку»? Он кажется непредсказуемым.

– Непросто, но не из-за «Спартака». Были вопросы по Марио [Фернандесу], по Заболотному, на предыгровой тренировке травмировался Витя Васин. Мы готовились к схеме «Спартака», а не к персоналиям.

– Что вам понравилось в игре ЦСКА?

– Периодами мне нравится наш футбол, но, к сожалению, это происходит отрезками: полчаса, тайм, но нет цельной картины.

  • ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0.
  • Набрав 3 очка, команда Березуцкого поднялась на 7-е место в таблице РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Березуцкий Алексей
Комментарии (10)
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VVM1964
1632169670
На каком характере ??? - ваш характер в том , что СМОГЛИ ТАКИ нанести удар в створ ворот ??? Будь честен - вам сегодня ПРОСТО ПОВЕЗЛО !!!
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saf05
1632170142
Пусть один но в точку, есть такое понятие у снайперов если не ты то тебя. Так что не надо хрю хрю
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Боцман59rus
1632171692
_ играли двор на двор, какой характер?
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Play
1632194860
Да какой там характер в п*зду характер, один удар в створ ворот за матч у ЦСКА. Играли два говна, одному чуть повезло, другому чуть не повезло.
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Atom2020
1632197587
Алеша, характером там и не пахло. Отскочили - так честнее будет.
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Derzkiy1
1632202211
Надеюсь тренеришку этого сменят, ждали уход Гончаренко, но поставили ещё хуже тренера….
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