Березуцкий: «Выиграли у «Спартака» на характере. Матч был до ошибки»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Спартака».

– Понятно, что тяжелая погода, тяжелый матч, до первой ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы, а «Спартак». Выиграли на характере.

– Руй Витория сказал, что «Спартаку» не повезло. Он был лучше, а ЦСКА отскочил. Согласны?

– Не хотелось бы ему отвечать. Равная игра, может, «Спартак» действительно нанес больше ударов, но они все были издали. Матч до ошибки. Повторюсь, рад, что ЦСКА проявил характер.

– Победный гол Заболотного. Насколько Антону легко дается адаптация?

– Есть ощущение, что он никуда и не уходил. Есть ребята, с которыми он играл еще в ДЮСШ.

– Было сложно готовиться к «Спартаку»? Он кажется непредсказуемым.

– Непросто, но не из-за «Спартака». Были вопросы по Марио [Фернандесу], по Заболотному, на предыгровой тренировке травмировался Витя Васин. Мы готовились к схеме «Спартака», а не к персоналиям.

– Что вам понравилось в игре ЦСКА?

– Периодами мне нравится наш футбол, но, к сожалению, это происходит отрезками: полчаса, тайм, но нет цельной картины.