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    Березуцкий: «Выиграли у «Спартака» на характере. Матч был до ошибки»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Спартака».

    – Понятно, что тяжелая погода, тяжелый матч, до первой ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы, а «Спартак». Выиграли на характере.

    – Руй Витория сказал, что «Спартаку» не повезло. Он был лучше, а ЦСКА отскочил. Согласны?

    – Не хотелось бы ему отвечать. Равная игра, может, «Спартак» действительно нанес больше ударов, но они все были издали. Матч до ошибки. Повторюсь, рад, что ЦСКА проявил характер.

    – Победный гол Заболотного. Насколько Антону легко дается адаптация?

    – Есть ощущение, что он никуда и не уходил. Есть ребята, с которыми он играл еще в ДЮСШ.

    – Было сложно готовиться к «Спартаку»? Он кажется непредсказуемым.

    – Непросто, но не из-за «Спартака». Были вопросы по Марио [Фернандесу], по Заболотному, на предыгровой тренировке травмировался Витя Васин. Мы готовились к схеме «Спартака», а не к персоналиям.

    – Что вам понравилось в игре ЦСКА?

    – Периодами мне нравится наш футбол, но, к сожалению, это происходит отрезками: полчаса, тайм, но нет цельной картины.

    • ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0.
    • Набрав 3 очка, команда Березуцкого поднялась на 7-е место в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2021 22:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25161

      Боцман59rus 7 минут назад

      _ играли двор на двор, какой характер?

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      Рейтинг: +58

      saf05 33 минуты назад

      Пусть один но в точку, есть такое понятие у снайперов если не ты то тебя. Так что не надо хрю хрю

      0
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      Рейтинг: +28060

      VVM1964 41 минуту назад

      На каком характере ??? - ваш характер в том , что СМОГЛИ ТАКИ нанести удар в створ ворот ??? Будь честен - вам сегодня ПРОСТО ПОВЕЗЛО !!!

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