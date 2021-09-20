РПЛ. Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком»

В восьмом туре РПЛ ЦСКА дома минимально обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 81-й минуте забил нападающий Антон Заболотный. В компенсированное время он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Набрав три очка, ЦСКА поднялся с девятого на седьмое место в таблице чемпионата. «Спартак» потерял одну позицию и стал девятым.

Россия. РПЛ. 8-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: Заболотный, 81.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 50), Фернандес, Зайнутдинов (Ахметов, 65), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65), Эджуке (Кучаев, 84), Заболотный, Чалов (Яковлев, 84).

«Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия (Рассказов, 86), Жиго, Айртон, Кофрие, Умяров, Литвинов (Игнатов, 86), Промес, Понсе, Ларссон (Бакаев, 71).

Предупреждения: Заболотный, 43; Бохинен, 70; Обляков, 75 – Умяров, 53.

Удаление: Заболотный, 90+1 – нет.

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