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РПЛ. Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком»

20 сентября 2021, 21:25
271

В восьмом туре РПЛ ЦСКА дома минимально обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 81-й минуте забил нападающий Антон Заболотный. В компенсированное время он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Набрав три очка, ЦСКА поднялся с девятого на седьмое место в таблице чемпионата. «Спартак» потерял одну позицию и стал девятым.

Россия. РПЛ. 8-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: Заболотный, 81.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 50), Фернандес, Зайнутдинов (Ахметов, 65), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65), Эджуке (Кучаев, 84), Заболотный, Чалов (Яковлев, 84).

«Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия (Рассказов, 86), Жиго, Айртон, Кофрие, Умяров, Литвинов (Игнатов, 86), Промес, Понсе, Ларссон (Бакаев, 71).

Предупреждения: Заболотный, 43; Бохинен, 70; Обляков, 75 – Умяров, 53.

Удаление: Заболотный, 90+1 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (271)
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slavа0508
1632162364
Ну что Леонид Арнольдович выиграли у Легии и ЦСКА ???Пробалаболился на всю страну ...
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Alex Y
1632162394
Обещание Федуна на 6 очков с ЦСКА и Легией выполнена, правда наверное он имел ввиду подарить)))
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Alex Y
1632162437
Акинфеев красиво закончил матч ЦСКА с победой))
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oyabun
1632163345
Витория - будь мужиком! Подай в отставку! Уволить то некому, главный в Спартаке совсем без яиц ((
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Aldo.CSKA
1632163446
С победой конечно нас. Но..... какой-то от нее осадочек. Играла была равна - играли два ..овна, но одному ..овну повезло чуть больше. Я расстроен уровнем игры не только ЦСКА, но и всех наших клубов. В Европе нам делать точно нечего(
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MaxRnD
1632163640
Тухлая игра. Если так играют команды из топ-5 чемпионата и Заболотный становится героем, то мы опустились уже ниже уровня дна
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slavа0508
1632163906
Леонид Арнольдович молодец !!!К 100 летию клуба нашёл отличного тренера и знатно команду укрепил по всем линяем ...теперь ждём трофея к 100 летию ...
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vladimir-7
1632164371
Березуцского, его тренерский штаб и всех болельщиков ЦСКА с победой над вечным противником нашей армейской команды.
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Sancho010365
1632165650
Такое впечатление, Спартак брошен и никому не нужен. Игроки бегают, что-то пытаются но игры нет, команды нет. Не такого хочется от Спартака. Все набросились на тренера, а что можно сделать при таком подходе к команде от руководства. Я бы остановился, русский тренер и русские футболисты ВСЕ и навсегда. И через год-два бомбить всех подряд. Болельщики Спартака, я с Вами переживаю! Больно, но держимся.
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GoldPlayFIFARus9
1632167460
Где взять мотивацию если ты действующий обладатель Кубка Матч Премьер?
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