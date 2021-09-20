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    РПЛ. Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком»

    В восьмом туре РПЛ ЦСКА дома минимально обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче на 81-й минуте забил нападающий Антон Заболотный. В компенсированное время он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    Набрав три очка, ЦСКА поднялся с девятого на седьмое место в таблице чемпионата. «Спартак» потерял одну позицию и стал девятым.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: Заболотный, 81.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 50), Фернандес, Зайнутдинов (Ахметов, 65), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65), Эджуке (Кучаев, 84), Заболотный, Чалов (Яковлев, 84).

    «Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия (Рассказов, 86), Жиго, Айртон, Кофрие, Умяров, Литвинов (Игнатов, 86), Промес, Понсе, Ларссон (Бакаев, 71).

    Предупреждения: Заболотный, 43; Бохинен, 70; Обляков, 75 – Умяров, 53.

    Удаление: Заболотный, 90+1 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2021 21:25
    Комментарии282
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      Рейтинг: +2622

      Derzkiy1 10 минут назад

      Тут дело даже не том , что ЦСКА выиграл, армейцы играют очень плохо, от такой победы только больнее …. Ведущие клубы в стране, не должны так играть ! Гончаренко ждали когда уберут, но назначив Березуцкого…. Мозги видимо старые у руководства стали

      0
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      Рейтинг: +13733

      KLIM777 1 час назад

      Матч не смотрел, но по закону физики идет все как-то странно

      1
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      ...
      Рейтинг: +9502

      Cleaner > KLIM777 52 минуты назад

      По закону физики странно, что Зенит в ЛЧ в Лондоне против Челси всего то 0:1 проиграл!..)

      2
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      ...
      Рейтинг: +13733

      KLIM777 > Cleaner 45 минут назад

      вот вот)) тут удел букмекеров) винлайн снова не заплатит))

      0
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      ...
      Рейтинг: +929

      Сергей Каспийский > Cleaner 41 минуту назад

      ну, если деревянный сегодня забил дырявым, мне такая физика нравится! интересно, когда тренера пустят в расход?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9502

      Cleaner > Сергей Каспийский 39 минут назад

      Как только Федуну станет стыдно за Спатрак, так тренера и поменяют. А вот что с такими игроками делать не знает даже Зарема...

      0
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      ...
      Рейтинг: +929

      Сергей Каспийский > Cleaner 25 минут назад

      удивительно, как они потеряли за лето способность играть в хороший футбол. после ухода немца, что-то разволилось

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      Рейтинг: +28060

      VVM1964 > Сергей Каспийский 14 минут назад

      Что-то ? - ДА ВСЁ (((

      0
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      Рейтинг: +6508

      Владислав Vlad 1 час назад

      Всё просто - Игроки для контратак, тренер - для контроля мяча.
      В этом и отсутствие игры в Спартаке. Был пинджак, который тоже хотел контролировать мяч и было то же самое.

      1
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      Рейтинг: +9502

      Cleaner > Владислав Vlad 48 минут назад

      Все просто. Игроки хорошо зарабатывают и их заработок НИКАК не зависит от результата игры. А если так, то ЗАЧЕМ напрягаться? И так сойдет...(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +80

      нБратишка 1 час назад

      «Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать — но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного «мяса» чемпионат менее интересен. Все знают, что надо поменять! Дай бог, чтобы перемены произошли у вас!» — написал Радимов в своём «твиттере».

      6
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    • ...
      Рейтинг: +21645

      slavutiq70 1 час назад

      дождался пресс конференции Витории . как мы и думали . заявил что играли отлично . не повезло .

      4
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      Рейтинг: -49

      Дэс 1 час назад

      Согласен! Когда клуб твой чмошный ничего не сделал, и остаётся бомжами по сей день!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5105

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      "Заболотный забил, Заболотный может уходить" (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5105

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Где взять мотивацию если ты действующий обладатель Кубка Матч Премьер?

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      Рейтинг: -49

      Дэс > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      И кстати лайки свои на попе своей татуировку сделай )))

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      Рейтинг: +2180

      ALEX ML 1 час назад

      Уныло, ведь играли два говна

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      Рейтинг: +369

      пега 1 час назад

      Заболотный забил, это победа!

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