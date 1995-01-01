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    Погребняк – о реформе РПЛ: «Надо что-то менять, это точно!»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о возможных реформах РПЛ.

    «Реформы? Надо что-то менять, это точно! У меня нет однозначного понимания по вопросу лимита. Надо встречаться, разговаривать, как и делают на заседаниях РФС. Пока очень тяжело сказать.

    Разделение чемпионата по системе «Юпитер-16»? Нет! Чемпионат должен быть гладким!» – сказал Погребняк.

    Погребняк: «Скорее всего, последую путем Хиддинка»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25110

      пьяныйхоровод 39 секунд назад

      У меня конкретное предложение - надо что-то делать .

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