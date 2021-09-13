Погребняк – о реформе РПЛ: «Надо что-то менять, это точно!»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о возможных реформах РПЛ.
«Реформы? Надо что-то менять, это точно! У меня нет однозначного понимания по вопросу лимита. Надо встречаться, разговаривать, как и делают на заседаниях РФС. Пока очень тяжело сказать.
Разделение чемпионата по системе «Юпитер-16»? Нет! Чемпионат должен быть гладким!» – сказал Погребняк.
- Погребняку в ноябре исполнится 38 лет.
- В июне форвард покинул «Урал» в связи с истечением срока контракта.
- Также он выступал за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо» и «Тосно».
Погребняк: «Скорее всего, последую путем Хиддинка»
Источник: «Спорт-Экспресс»