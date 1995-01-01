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    Погребняк: «Скорее всего, последую путем Хиддинка»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопросы о своем будущем.

    – Вы завершили карьеру или еще надеетесь поиграть?

    – Наверное, я последую путем Гуса Хиддинка.

    – И завершите карьеру?

    – Скорее всего.

    – Вы были на матче «Урала» – могли вернуться в эту команду?

    – Почему я не могу присутствовать на матче РПЛ? Просто посмотрел футбол.

    – У вас пока нет вариантов или сами решили, что пора попробовать себя в другом качестве в футболе?

    – Рано или поздно это время должно было прийти. Это больше мое решение.

    – По сути, вы объявляете о завершении карьеры.

    – Я бы пока подождал. Объявить я всегда могу. Вон Павлюченко объявил – а до сих пор играет и забивает.

    – Вам хочется продолжать в футболе тренером или менеджером?

    – Много вариантов по поводу дальнейшей деятельности. Но могу точно сказать – тренером я точно не буду.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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