Погребняк: «Скорее всего, последую путем Хиддинка»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопросы о своем будущем.

– Вы завершили карьеру или еще надеетесь поиграть?

– Наверное, я последую путем Гуса Хиддинка.

– И завершите карьеру?

– Скорее всего.

– Вы были на матче «Урала» – могли вернуться в эту команду?

– Почему я не могу присутствовать на матче РПЛ? Просто посмотрел футбол.

– У вас пока нет вариантов или сами решили, что пора попробовать себя в другом качестве в футболе?

– Рано или поздно это время должно было прийти. Это больше мое решение.

– По сути, вы объявляете о завершении карьеры.

– Я бы пока подождал. Объявить я всегда могу. Вон Павлюченко объявил – а до сих пор играет и забивает.

– Вам хочется продолжать в футболе тренером или менеджером?

– Много вариантов по поводу дальнейшей деятельности. Но могу точно сказать – тренером я точно не буду.