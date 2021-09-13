Погребняк: «Скорее всего, последую путем Хиддинка»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил на вопросы о своем будущем.
– Вы завершили карьеру или еще надеетесь поиграть?
– Наверное, я последую путем Гуса Хиддинка.
– И завершите карьеру?
– Скорее всего.
– Вы были на матче «Урала» – могли вернуться в эту команду?
– Почему я не могу присутствовать на матче РПЛ? Просто посмотрел футбол.
– У вас пока нет вариантов или сами решили, что пора попробовать себя в другом качестве в футболе?
– Рано или поздно это время должно было прийти. Это больше мое решение.
– По сути, вы объявляете о завершении карьеры.
– Я бы пока подождал. Объявить я всегда могу. Вон Павлюченко объявил – а до сих пор играет и забивает.
– Вам хочется продолжать в футболе тренером или менеджером?
– Много вариантов по поводу дальнейшей деятельности. Но могу точно сказать – тренером я точно не буду.