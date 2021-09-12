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  • Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна»

Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна»

12 сентября 2021, 11:47
50

Бывший вице-премьер России и член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович высказался насчет лимита на легионеров в РПЛ. На этой неделе свое мнение по вопросу выразил президент России Владимир Путин.

– Вас разочаровали слова Владимира Путина, выступившего против отмены лимита?

– Я думаю, самое главное для нашего спорта в целом – не только для футбола – развитие детско-юношеского и массового спорта. И тогда у нас появится много хороших игроков. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, что это не просто только его мысли. И специалисты считают, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Глеб: «Не согласен с Путиным в вопросе лимита. Лимиты убивают футбол. Игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют»

Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (50)
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Derzkiy1
1631436689
Он в футболе не понимает, зачем его спрашивать было?
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shahor
1631437917
Омерзение.Даже не то,что заявил Путин в данном случае(ему ложь,ахинею и обещания раздавать как руки после туалета вымыть-так скажем),а насколько прихлебатели,воры,дербанящие региональные бюджеты и прочая едросовская накипь,аплодирует стоя.Полностью,короче,разделяет...Тьфу!
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rash1959
1631442371
От советов таких неучей-советников страна уже 20 лет всё глубже погружается в )!(опу.
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Иван Петров 1986
1631442813
Ах это те советники, которые присосались к деньгам игроков с паспортами. Чем меньше будут получать наши игрули, тем меньше и эти советники.
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derrik2000
1631442828
"Шпециалисты" - это МуДЬко и Колосков??? А, может, Дюков??? ))))))))))
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ALEX ML
1631442844
Мерзко
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Loko_Roma
1631443339
Путин: специалисты говорят что люди стали жить лучше. журналист: но ведь люди говорят об обратном Путин: так люди же не специалисты
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slavа0508
1631443604
Господа руководители клубов . хотите что бы президент не лез в ваши дела . так начните с того что откажитесь от госдотаций и живите на то что заработали. а то двоякая ситуация 90% клубов содержит государство . а как президент высказал своё мнение так кипишь поднялся.так он по сути начальник всего футбола .раз клубы государственные по сути ...
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Лфшт
1631445325
Халуи и жополизы!!!
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cheser1970
1631465809
хочу в СССР было уважение к людям и натур продукты а сейчас все злые и одна химия продаёться
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