Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна»

Бывший вице-премьер России и член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович высказался насчет лимита на легионеров в РПЛ. На этой неделе свое мнение по вопросу выразил президент России Владимир Путин.

– Вас разочаровали слова Владимира Путина, выступившего против отмены лимита?

– Я думаю, самое главное для нашего спорта в целом – не только для футбола – развитие детско-юношеского и массового спорта. И тогда у нас появится много хороших игроков. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, что это не просто только его мысли. И специалисты считают, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Глеб: «Не согласен с Путиным в вопросе лимита. Лимиты убивают футбол. Игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют»

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Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»