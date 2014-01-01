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    Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна»

    Бывший вице-премьер России и член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович высказался насчет лимита на легионеров в РПЛ. На этой неделе свое мнение по вопросу выразил президент России Владимир Путин.

    – Вас разочаровали слова Владимира Путина, выступившего против отмены лимита?

    – Я думаю, самое главное для нашего спорта в целом – не только для футбола – развитие детско-юношеского и массового спорта. И тогда у нас появится много хороших игроков. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, что это не просто только его мысли. И специалисты считают, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

    Глеб: «Не согласен с Путиным в вопросе лимита. Лимиты убивают футбол. Игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют»

    Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

    Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5484

      mamba9090909 7 секунд назад

      Весь смысл сказанного в том, что надо воссоздавать собственную, национальную школу футбола.

      0
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      Рейтинг: +145

      заткнитемнерот 4 минуты назад

      Мне интересно, из какого места пришли те "специалисты", которые такое посоветовали? Почему мы о них никогда не слышали?

      0
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      Рейтинг: +4323

      3a zenit 8 минут назад

      да отменят лимит,это же тупо очки к выборам для Путина.Мол Путин не везде хозяин и государство-политика не влияет на футбол.

      0
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      Рейтинг: +10020

      NewLife 9 минут назад

      Надо изучить опыт Северной Кореи: чучхэ - опора на собственные силы и узнать, побеждала ли их молодежь на олимпиадах.

      0
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      Рейтинг: +6365

      серега кашин 11 минут назад

      призиденту вообще не надо лезть в футбол- это не в его компитенции, а если он требует развивать детский футбол то лучше стройте школы , стадионы и молодежь пусть развивается в конкуренции- сильнейшие и так будут играть, а все остальные на заводы

      1
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      Рейтинг: -1198

      Вот оно чё Михалыч 37 минут назад

      Накуя путен лезет в футбол ? У страны санкции, 20 миллионов за чертой бедности, экономика сдыхает . А он популизмом занимается.

      4
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      Рейтинг: +9461

      knikos > Вот оно чё Михалыч 27 минут назад

      Тебе какое дело до президента другой страны ? Обсуждай своего !

      1
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      Рейтинг: -1198

      Вот оно чё Михалыч > knikos 25 минут назад

      Не ндравится мне этот тип.Еще с 2014 -го

      2
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      Рейтинг: -1198

      Вот оно чё Михалыч > knikos 13 минут назад

      Росстат: число бедных россиян резко выросло - их стало почти 20 миллионов----- опубликовал данные о количестве россиян с доходами ниже прожиточного минимума ..Оно составило 19,9 млн человек, что на 1,3 млн больше, чем в I квартале, следует из данных Росстата.

      1
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      Рейтинг: +10359

      Литейный4 39 минут назад

      Лизуны из Едим Россию не имеют своего мнения. Что царь скажет, то они и вторят. Тьфу проститутки! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +540

      shahor 42 минуты назад

      Омерзение.Даже не то,что заявил Путин в данном случае(ему ложь,ахинею и обещания раздавать как руки после туалета вымыть-так скажем),а насколько прихлебатели,воры,дербанящие региональные бюджеты и прочая едросовская накипь,аплодирует стоя.Полностью,короче,разделяет...Тьфу!

      6
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      Рейтинг: +2586

      Derzkiy1 1 час назад

      Он в футболе не понимает, зачем его спрашивать было?

      5
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