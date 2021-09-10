Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

Футбольный агент Марко Трабукки с иронией отреагировал на мнение президента России Владимира Путина насчет лимита на легионеров. По мнению Трабукки, позиция Путина разбивается о пример сборной Италии.

«Достал уже наш итальянский самообман! Радуемся за непонятные победы сборной на Евро, на ЧМ-2006, ЧМ-1982, гордимся успехами наших клубов в еврокубках с 1990 до 2010.

А на самом деле у нас всe плохо! Мы никогда не выиграли Олимпиаду и уже 17 лет даже в ней не участвуем. Отстой», – написал Трабукки.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»