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    Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

    Футбольный агент Марко Трабукки с иронией отреагировал на мнение президента России Владимира Путина насчет лимита на легионеров. По мнению Трабукки, позиция Путина разбивается о пример сборной Италии.

    «Достал уже наш итальянский самообман! Радуемся за непонятные победы сборной на Евро, на ЧМ-2006, ЧМ-1982, гордимся успехами наших клубов в еврокубках с 1990 до 2010.

    А на самом деле у нас всe плохо! Мы никогда не выиграли Олимпиаду и уже 17 лет даже в ней не участвуем. Отстой», – написал Трабукки.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

    Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Марко Трабукки

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4972

      sochi-2013 2 минуты назад

      Кусок хлеба вырывают. .....Придется бедолаге икру на крекер мазать.

      0
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      Рейтинг: +10257

      Литейный4 9 минут назад

      Отлично ответил самбисту. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      чаппай 21 минуту назад

      Браво!

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