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  • Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

10 сентября 2021, 19:33
31

Футбольный агент Марко Трабукки с иронией отреагировал на мнение президента России Владимира Путина насчет лимита на легионеров. По мнению Трабукки, позиция Путина разбивается о пример сборной Италии.

«Достал уже наш итальянский самообман! Радуемся за непонятные победы сборной на Евро, на ЧМ-2006, ЧМ-1982, гордимся успехами наших клубов в еврокубках с 1990 до 2010.

А на самом деле у нас всe плохо! Мы никогда не выиграли Олимпиаду и уже 17 лет даже в ней не участвуем. Отстой», – написал Трабукки.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

Источник: твиттер Марко Трабукки
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Италия
Комментарии (31)
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vladimir-7
1631295954
Неотразимый удар М. Табукки в лоб Вове и он в ауте.
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slavа0508
1631297058
Но а почему глава государства не может иметь своего мнения . если 90% клубов сидят на госдотациях . в Италии то клубы частные ....
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polt
1631297186
Вася Уткин не один в поле воин.
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rash1959
1631297208
Может кто знает когда хутин (шуйга) кинется спасать подскользнувшегося шуйгу (хутина). В каком порядке будут прыгать-спасать абсолютно всё равно, лишь бы тандемом. И дважды героя каждому не жалко, быстрее бы.
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ivany4
1631298519
Какой агент, такие и игроки у него. Кто-нибудь верит этой зажравшейся шавке! Для тупых агентов и дебилов подражателей: 1 октября 1988 года сборная СССР по футболу обыграла в финале Летних Олимпийских игр 1988 года бразильцев со счетов 2:1 и стала олимпийским чемпионом. 1988 год. А потом пришел капитализм и такие как трабукки, и куда-то пропал футбол.
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neveldomha
1631298970
Владимир Владирович, почему тогда на вашей руке швейцарские часы, а не российские фирмы Восток или Полет. В этом и есть суть - у вас есть неограниченный выбор и вы выбрали лучшее. Я тоже хочу смотреть лучший футбол, а он увы в большинстве своем, к российскому футболу не имеет никакого отношения.
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KOLBIS
1631299153
Марко решил теперь написать пару постов про дзюдо...
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general.lizyukov
1631299947
А у вас в Италии тоже на шее у государства все сидят? Или все-таки зарабатывают?
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Plyash
1631302945
Путину лучше бы с зарплатами обычных трудяг разобраться да с зарплатами своих чиновников,чем на спортивные темы рассуждать.Наш пострел везде поспел.
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амани
1631304909
окончательно понял.......путя со своими боярами. враги России
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