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  • Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

10 сентября 2021, 19:13
21

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил слова президента России Владимира Путина насчет лимита на легионеров в чемпионате страны. Оба полагают, что лимит нужен.

«Президент же не сказал, какой именно лимит считает целесообразным. Он отдал это профессионалам. Но позиция президента не нова – он не в первый раз говорил о необходимости сохранения лимита, сейчас подтвердил еe в более жeсткой форме. Ясно, что и министерство спорта говорит об этом. Любому, подчеркну, любому здравомыслящему человеку понятно: если отметить лимит – не будет сборной. Я об этом говорю уже лет десять!

Кому-то выгодно сбить с толку наших руководителей. Вместо того, чтобы тренироваться – игроков не хватает после 30 минут игры. Кто ответит на вопрос – почему? Тренировочный процесс – вот главный вопрос.

Тема с лимитом принципиально закрыта: кто скажет, что Путин не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент.

Как отношусь к мнению, что президент лезет в спорт? Что значит «лезет в спорт»? Слово вы выбрали абсолютно неподходящее по отношению к президенту, не надо меня провоцировать! Есть совет по спорту при президенте – он там выступает, ему готовят документы. И люди, которые готовят документы, анализируют, что происходит в спорте и стране», – сказал Колосков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

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Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (21)
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Enter2006
1631290703
Вот теперь и понятно почему у нас такой футбол, бесхребетные подлизывающие, не имеющие никакого своего мнения (а если имеющие - подлизывание исключает ваше мнение), чиновнишки. Уже вся страна понимает - реально всё сгнило из-за таких "придворных у Царя"! Голосуйте народ за ЕдРо - будет ещё "веселее" если не понимаете что творится последние 20 лет!
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portero
1631291945
кто еще не подтвердил гениальность слов царя? я тоже присоединяюсь приказ господина ПЖ надеть намордники, вот только кто ПЖ? этот даже круче нашего царя.
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Dr.Metal
1631295300
А давайте вспомним как наши клубы добивались успехов в еврокубках? ЦСКА? Зенит? Были игроки уровня Халка, Вагнера, Витселя, Олича и в еврокубках никто их колличество не ограничивал, а сейчас по сути для внутреннего чемпионата хороших легионеров много не возьмёшь, отсюда и в Европе играем своими, какими есть. Вот и вся закономерность. Тут либо растить русских игроков и не играть в еврокубках или же брать крепких иностранцев и хоть что то в еврокубках показывать
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alex1951
1631299067
Смешно.... ,,Вечный Путин подал голос,о футболе вспомнил он.... Жополизы вдруг проснулись:от легионеров лишь урон, Чует чуйка,что начнется беспредел, Против шерсти будут гладить, видно Вова о.х.у..........е.л.
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NewLife
1631301630
Поле, путина поле, я твой тонкий колосок)))
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САДЫЧОК
1631303978
Дичь ! Чем больше будут выступать колосковы-тем понятнее станет " кто -есть , кто ?!"
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Plyash
1631305021
Путин пусть за лимитом чиновников лучше следит,особенно за лимитом их зарплат. Рожи у всех как на подбор.
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Atom2020
1631345238
Знатный пополиз! А по делу: оставили бы лимит в клубах с гос. финансированием. Если государство желает платить собственным дармоедам, то завсегда пожалуйста. Правда больше МРОТ они не заслуживают. Оставшиеся деньги на развитие массового и детского спорта и то больше пользы будет. А вот с какого фига, частные клубы должны страдать из-за наших лимитчиков, непонятно?
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САДЫЧОК
1631349305
Колосков - Приспособленец ! Опасный , мерзкий тип ! Который развалил сначала наш хоккей , потом и футбол! Этот тип вцепился в кресло всеми частями и только Путин лично его скинул . но это дер@мо , лижет и пробует вновь всплыть наружу !
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vla4839
1631354605
Колосков-хамелеон и подпевала президенту.
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