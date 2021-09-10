Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил слова президента России Владимира Путина насчет лимита на легионеров в чемпионате страны. Оба полагают, что лимит нужен.

«Президент же не сказал, какой именно лимит считает целесообразным. Он отдал это профессионалам. Но позиция президента не нова – он не в первый раз говорил о необходимости сохранения лимита, сейчас подтвердил еe в более жeсткой форме. Ясно, что и министерство спорта говорит об этом. Любому, подчеркну, любому здравомыслящему человеку понятно: если отметить лимит – не будет сборной. Я об этом говорю уже лет десять!

Кому-то выгодно сбить с толку наших руководителей. Вместо того, чтобы тренироваться – игроков не хватает после 30 минут игры. Кто ответит на вопрос – почему? Тренировочный процесс – вот главный вопрос.

Тема с лимитом принципиально закрыта: кто скажет, что Путин не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент.

Как отношусь к мнению, что президент лезет в спорт? Что значит «лезет в спорт»? Слово вы выбрали абсолютно неподходящее по отношению к президенту, не надо меня провоцировать! Есть совет по спорту при президенте – он там выступает, ему готовят документы. И люди, которые готовят документы, анализируют, что происходит в спорте и стране», – сказал Колосков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Президент «Арсенала» Аджоев – о лимите: «Путин всe правильно сказал»

Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»