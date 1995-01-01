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    Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил слова президента России Владимира Путина насчет лимита на легионеров в чемпионате страны. Оба полагают, что лимит нужен.

    «Президент же не сказал, какой именно лимит считает целесообразным. Он отдал это профессионалам. Но позиция президента не нова – он не в первый раз говорил о необходимости сохранения лимита, сейчас подтвердил еe в более жeсткой форме. Ясно, что и министерство спорта говорит об этом. Любому, подчеркну, любому здравомыслящему человеку понятно: если отметить лимит – не будет сборной. Я об этом говорю уже лет десять!

    Кому-то выгодно сбить с толку наших руководителей. Вместо того, чтобы тренироваться – игроков не хватает после 30 минут игры. Кто ответит на вопрос – почему? Тренировочный процесс – вот главный вопрос.

    Тема с лимитом принципиально закрыта: кто скажет, что Путин не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент.

    Как отношусь к мнению, что президент лезет в спорт? Что значит «лезет в спорт»? Слово вы выбрали абсолютно неподходящее по отношению к президенту, не надо меня провоцировать! Есть совет по спорту при президенте – он там выступает, ему готовят документы. И люди, которые готовят документы, анализируют, что происходит в спорте и стране», – сказал Колосков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

    Президент «Арсенала» Аджоев – о лимите: «Путин всe правильно сказал»

    Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

    Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1333

      Dr.Metal 9 минут назад

      А давайте вспомним как наши клубы добивались успехов в еврокубках? ЦСКА? Зенит? Были игроки уровня Халка, Вагнера, Витселя, Олича и в еврокубках никто их колличество не ограничивал, а сейчас по сути для внутреннего чемпионата хороших легионеров много не возьмёшь, отсюда и в Европе играем своими, какими есть. Вот и вся закономерность. Тут либо растить русских игроков и не играть в еврокубках или же брать крепких иностранцев и хоть что то в еврокубках показывать

      0
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      Рейтинг: +737

      Князев 10 минут назад

      Дело не в Путине. Совсем перестали воспитывать своих футболистов. На мой взгляд на поле не должно находиться более ТРЁХ легионеров. Тогда будут более тщательно приглашать высококвалифицированных легионеров, а не всякую шваль, как сейчас. Работайте с со своей молодёжью!!!

      0
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      Рейтинг: +9225

      Cleaner 34 минуты назад

      Он прав, потому и Президент!

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      Рейтинг: +21433

      bset 41 минуту назад

      Короче понятно. Никаких изменений в лиге не будет. Будем дальше пробивать дно. Вас же самих потом за яйца подвесят, ведь царь всегда хороший, а бояре плохие. Вот ваши головы и полетят за отсутствие результата.

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      Рейтинг: +262

      BRAZILES 1 час назад

      можно подумать она прилимите есть ---эта сборная ----нужно прежде всего урегулировать арплаты футболистов

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      Рейтинг: +51485

      portero 1 час назад

      кто еще не подтвердил гениальность слов царя? я тоже присоединяюсь
      приказ господина ПЖ надеть намордники, вот только кто ПЖ? этот даже круче нашего царя.

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      Рейтинг: +6996

      Fusballer 1 час назад

      Так, все высказались по мнению Путина? А что скажет начальник транспортного цеха?

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      Рейтинг: +1147

      Enter2006 1 час назад

      Вот теперь и понятно почему у нас такой футбол, бесхребетные подлизывающие, не имеющие никакого своего мнения (а если имеющие - подлизывание исключает ваше мнение), чиновнишки. Уже вся страна понимает - реально всё сгнило из-за таких "придворных у Царя"! Голосуйте народ за ЕдРо - будет ещё "веселее" если не понимаете что творится последние 20 лет!

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