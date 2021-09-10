Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о заявлении Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Если честно, я счастлив. Вы знаете мою позицию по этому поводу: наша сборная при Бескове, Качалине, Морозове, Бышовце достигала огромных результатов.

Мы завоeвывали олимпийские медали, четыре раза играли в финалах Евро, один раз выигрывали. Не думали, как нам выйти из квалификации на чемпионат мира. Всe было из-за того, что играли только спортсмены с русским паспортом, советским на тот момент.

Ситуация изменилась, в большинстве своeм на ключевых позициях у нас бегают ребята с иностранным гражданством. Что мешает развитию и поиску молодых талантов?

После прошедших Олимпийских игр, чемпионата Европы президент очень верно заметил, что нужно уделять внимание развитию нашего футбола. Конечно, надо ограничивать участие легионеров в чемпионате», – сказал Терюшков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»