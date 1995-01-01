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    Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о заявлении Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «Если честно, я счастлив. Вы знаете мою позицию по этому поводу: наша сборная при Бескове, Качалине, Морозове, Бышовце достигала огромных результатов.

    Мы завоeвывали олимпийские медали, четыре раза играли в финалах Евро, один раз выигрывали. Не думали, как нам выйти из квалификации на чемпионат мира. Всe было из-за того, что играли только спортсмены с русским паспортом, советским на тот момент.

    Ситуация изменилась, в большинстве своeм на ключевых позициях у нас бегают ребята с иностранным гражданством. Что мешает развитию и поиску молодых талантов?

    После прошедших Олимпийских игр, чемпионата Европы президент очень верно заметил, что нужно уделять внимание развитию нашего футбола. Конечно, надо ограничивать участие легионеров в чемпионате», – сказал Терюшков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии10
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      Рейтинг: +20827

      vladimir-7 24 минуты назад

      Вдруг все и сразу поняли что надо делать с лимитом, удивительная
      реакция и скорость принятия решения, после нескольких томительных лет сомнений и молчания. Браво, прихлебатели.

      0
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      Рейтинг: +1413

      Муруал 56 минут назад

      -Я люблю ПЖ!
      -А его ещё больше ку!(c) Кин-дза-дза

      0
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      Рейтинг: +24928

      Боцман59rus 1 час назад

      - эти горе чиновники не догоняют разницы между сб. СССР и сб. России, не говоря уже о том, что между лимитом и результатами сборной, вообще нет никакой связи, зо то , я тк понимаю, доступ к кориушке имеется

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      Рейтинг: +934

      ab15488 > Боцман59rus 10 минут назад

      в ссср легионеров не было вообще, а тренерская школа была такая, что это голландцы приезжали учиться. А в наше время пути только 2: либо запретить легионеров вообще, либо отменить лимит. Во всех остальных случаях здоровой конкуренции, а соответственно и развития не будет наблюдаться

      0
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      Рейтинг: +130

      ElninoO 1 час назад

      «нужно уделять внимание развитию нашего футбола»
      И надо давать шанс молодым и так 20 лет все чинуши балаболят, ток ничего не делается!!

      1
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      Рейтинг: +4139

      rash1959 1 час назад

      Как же все эти чинуши быстро переобуваются.

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      Рейтинг: +20827

      vladimir-7 > rash1959 21 минуту назад

      прямо со скоростью звука и это ещё задержка интернета.

      0
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      Рейтинг: +6996

      Fusballer 1 час назад

      Глубже надо, глубже! Тогда и минспортом всея Руси станешь!

      5
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      Рейтинг: +6830

      Рубинище 1 час назад

      Пошли лизуны высказываться.

      5
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      Рейтинг: +6375

      владимир миронов > Рубинище 1 час назад

      "Одобрямс" еще никто не отменял.

      2
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