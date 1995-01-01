Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

Вдруг все и сразу поняли что надо делать с лимитом, удивительная
реакция и скорость принятия решения, после нескольких томительных лет сомнений и молчания. Браво, прихлебатели.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о заявлении Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.
«Если честно, я счастлив. Вы знаете мою позицию по этому поводу: наша сборная при Бескове, Качалине, Морозове, Бышовце достигала огромных результатов.
Мы завоeвывали олимпийские медали, четыре раза играли в финалах Евро, один раз выигрывали. Не думали, как нам выйти из квалификации на чемпионат мира. Всe было из-за того, что играли только спортсмены с русским паспортом, советским на тот момент.
Ситуация изменилась, в большинстве своeм на ключевых позициях у нас бегают ребята с иностранным гражданством. Что мешает развитию и поиску молодых талантов?
После прошедших Олимпийских игр, чемпионата Европы президент очень верно заметил, что нужно уделять внимание развитию нашего футбола. Конечно, надо ограничивать участие легионеров в чемпионате», – сказал Терюшков.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»