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  • Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

10 сентября 2021, 18:43
17

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о заявлении Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Если честно, я счастлив. Вы знаете мою позицию по этому поводу: наша сборная при Бескове, Качалине, Морозове, Бышовце достигала огромных результатов.

Мы завоeвывали олимпийские медали, четыре раза играли в финалах Евро, один раз выигрывали. Не думали, как нам выйти из квалификации на чемпионат мира. Всe было из-за того, что играли только спортсмены с русским паспортом, советским на тот момент.

Ситуация изменилась, в большинстве своeм на ключевых позициях у нас бегают ребята с иностранным гражданством. Что мешает развитию и поиску молодых талантов?

После прошедших Олимпийских игр, чемпионата Европы президент очень верно заметил, что нужно уделять внимание развитию нашего футбола. Конечно, надо ограничивать участие легионеров в чемпионате», – сказал Терюшков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Путин Владимир
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Рубинище
1631289234
Пошли лизуны высказываться.
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Fusballer
1631289456
Глубже надо, глубже! Тогда и минспортом всея Руси станешь!
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rash1959
1631289827
Как же все эти чинуши быстро переобуваются.
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Боцман59rus
1631290653
- эти горе чиновники не догоняют разницы между сб. СССР и сб. России, не говоря уже о том, что между лимитом и результатами сборной, вообще нет никакой связи, зо то , я тк понимаю, доступ к кориушке имеется
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vladimir-7
1631294419
Вдруг все и сразу поняли что надо делать с лимитом, удивительная реакция и скорость принятия решения, после нескольких томительных лет сомнений и молчания. Браво, прихлебатели.
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mikatv
1631298415
Во холуи-то забегали радостно. Наконец-то ценное указание получили от пахана. А то извелись бедные, надо же ответственность на себя брать, а главный молчит.
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Сергей Свояк
1631299809
**@нутые.
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NewLife
1631302261
Следующий шаг - объединение сборных с белорусами.
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Пельш 1
1631304302
Путину и его прихлебаям глубоко насрать на всех, главное что бы у них была возможность ****..ть.
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амани
1631304342
лизуны сцу-ка.......побегут уничтожат то. что осталось......крысы чиновники . беда России
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