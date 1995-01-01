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    Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «У меня всегда в подобных случаях, когда, например, президент страны говорит о футболе, возникает только один вопрос.

    Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже?

    «И молчание было ему ответом», – написал Уткин в телеграме.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии31
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      Рейтинг: +641

      mama1991 3 минуты назад

      Поэтому по поводу компетенции, вася, ты ошибаешься... вовка очень хорошо все понимает!

      0
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      Рейтинг: +97

      Конопляных дел мастер 5 минут назад

      Обнуленный и в этом вопросе профан.

      0
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      Рейтинг: +641

      mama1991 > Конопляных дел мастер 3 минуты назад

      Ниже написал

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      Рейтинг: +641

      mama1991 9 минут назад

      Та поймите хлопцы, Вовка на этот вопрос смотрит политически а не по спортивной части, а это значит что, в могучей россии что нет своих? Зачем нам иностранцы? Не позволительно страну перед всем миром занижать. Поэтому хоть кол чеши, путя со стороны политики смотрит

      0
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      Рейтинг: +636

      сутулая собака и лисы 31 минуту назад

      а давайте теперь в конституции пропишем лимит на легионеров.
      про обнуление 2024 там есть, будет еще и про футбольчик.

      0
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      Рейтинг: +9225

      Cleaner > сутулая собака и лисы 19 минут назад

      Там еще есть про лечение за счет бюджета, а не СМСками...

      0
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      Рейтинг: +10257

      Литейный4 53 минуты назад

      И в этом вопросе я против царя. Просто одни сплошные с ним недопонимания и разногласия. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +9225

      Cleaner > Литейный4 17 минут назад

      -Ты чьих будешь?

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      Рейтинг: +10257

      Литейный4 > Cleaner 15 минут назад

      Товарищ курсант, вы хотите что-то сказать? Встаньте! Закройте рот! Садитесь! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4843

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      У него по всем вопросам есть консультанты. Где и как нарушить гражданское, уголовное, международное право...

      3
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      Рейтинг: +24928

      Боцман59rus 1 час назад

      _ очевидно мы все уважаем спортивное прошлое нашего президента, но совершенно точно это не дает никаких предпосылок и оснований надеятся что его решения в футбольной области несут взвешенный, обдуманный и профессиональный оттенок.

      3
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      Рейтинг: +1777

      Красногорск_Фан > Боцман59rus 56 минут назад

      серьезная речь. респект

      1
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      Рейтинг: +8866

      ivany4 1 час назад

      И что, и кому, дала твоя ориентация в этой теме?))
      Только набросы на вентилятор.
      Ты себе вопрос задай - кто я такой, чтоб президент со мной советовался, прежде чем высказывать свои мысли? И тогда не будет тебе в ответ тишина. А в других случаях, ты не дорос до уровня его компетенции.
      Запомни, что дозволено Юпитеру, то не дозволено Быку.

      2
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      Рейтинг: +67494

      insider_retro 1 час назад

      Принимаемые решения, как обычно, идут в разрез с ожиданиями граждан и мнением специалистов...

      4
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      Рейтинг: +3436

      neim 1 час назад

      Вася видать башкой-то здорово звезданулся, когда со стула спящим падал, будучи работником у Канделаки на Матч ТВ

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