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  • Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

10 сентября 2021, 18:25
48

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«У меня всегда в подобных случаях, когда, например, президент страны говорит о футболе, возникает только один вопрос.

Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже?

«И молчание было ему ответом», – написал Уткин в телеграме.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия Уткин Василий Путин Владимир
Комментарии (48)
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Красногорск_Фан
1631288306
Вася помню назвал себя в свете приключений Артема старым дрочером. Нет спора, в некоторых вещах большой профессионал. Не то что ВВП
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polt
1631290039
Иногда Васю можно респект и уважуху объявить.
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insider_retro
1631290937
Принимаемые решения, как обычно, идут в разрез с ожиданиями граждан и мнением специалистов...
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Боцман59rus
1631291663
_ очевидно мы все уважаем спортивное прошлое нашего президента, но совершенно точно это не дает никаких предпосылок и оснований надеятся что его решения в футбольной области несут взвешенный, обдуманный и профессиональный оттенок.
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Ганнибал Лектор
1631292144
У него по всем вопросам есть консультанты. Где и как нарушить гражданское, уголовное, международное право...
Ответить
aaaaahhhh
1631296413
а вы говорите - Брежнев, застой, а тут вон оно как:)))
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Горкин Блеванов
1631299054
Уська , в "других случаях" смотри по стране, её имиджу , её статусу, её армии и флоту, науке, сказать что президент дурак - это круто , да Уся ? Делает тебя умнее президента , таким важным важным , толстая вонючая масса
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Бриг
1631300331
Браво!
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ZENIT84,
1631301540
потолок зарплат спасет наш футбол.. наши должны ехать в европу за опытом а не сидеть на кошельке и с паспортом
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Пельш 1
1631304390
Какого члена Путин лезет в футбол? Его здесь ещё не хватало!
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