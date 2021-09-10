Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«У меня всегда в подобных случаях, когда, например, президент страны говорит о футболе, возникает только один вопрос.

Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже?

«И молчание было ему ответом», – написал Уткин в телеграме.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»