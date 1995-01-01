Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Это высказанное мнение. Решение за РФС», – сказал Песков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

«Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита