Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»

Царь:"Я против отмены лимита на легионеров в РПЛ.Руководству РФС-Исполнять(Решение за РФС).РФС Царю:"Приступили к исполнению!!!".Царь:"Об исполнении доложить!!!".Вот и решили проблему.А шума то,шума сколько было.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.
«Это высказанное мнение. Решение за РФС», – сказал Песков.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
«Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита