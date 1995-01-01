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    Песков: «Слова Путина про лимит – высказанное мнение. Решение за РФС»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «Это высказанное мнение. Решение за РФС», – сказал Песков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде». Путин выступил против отмены лимита

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии22
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      Рейтинг: +15

      v.v.navashinsky 44 секунды назад

      Царь:"Я против отмены лимита на легионеров в РПЛ.Руководству РФС-Исполнять(Решение за РФС).РФС Царю:"Приступили к исполнению!!!".Царь:"Об исполнении доложить!!!".Вот и решили проблему.А шума то,шума сколько было.

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      Рейтинг: +1122

      Enter2006 3 минуты назад

      Началось.. Теперь перед выборами в ГосДуму бункерный и его оленеводы будут пестрить везде, даже где не ждали, главное поганое ЕдРо протащить! ЕдРо - в помойное ведро! Более 20ти лет хватит, нихрена хорошего не дождались!!

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      Рейтинг: +9856

      житель СПб 4 минуты назад

      Кто-кто там решение принимать собирается?!

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      Рейтинг: +6346

      серега кашин 7 минут назад

      путин вообще недолжен вмешиваться в футбол, он там никто и не надо его слушать от него все равно толку мало в этом вопросе

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      Рейтинг: +2651

      Иван Петров 1986 13 минут назад

      Только его мнения тут и не хватало. Значит с футболом в стране решили завязать окончательно.

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      Рейтинг: +247

      Forvard47 15 минут назад

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      Оно посоветует вам 17-19 сентября проголосовать по УМНОМУ.. Выкинем единую россию

      1
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      Рейтинг: +20794

      vladimir-7 24 минуты назад

      Так, это мнение. Россия самое демократическое Государство, обменялись мнениями и тогда вперед, отменяем лимит полностью,
      а кто не хочет, выступает со своими российскими игроками.
      В РФС дополнительно установите унитазы на период принятия решения.

      1
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      Рейтинг: +24920

      Боцман59rus 25 минут назад

      - Ооо, переводчик с Русского на Русский, ну куда без него

      2
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      Рейтинг: +1565

      lek! 31 минуту назад

      Ух патриот нашёлся , Россия и все вокруг вымирает , он за легионеров взялся , печально .

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      Рейтинг: +330

      ростов 100/100 > lek! 30 секунд назад

      Я вижу вы живой ещё. Не пишите о других что кто то вымирает.

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      Рейтинг: +739

      Zenit_Zenit 35 минут назад

      Путину не стоило высказываться по поводу лимита. В РФС и так все едят глазами начальство, а тут самый главный сподобился..
      Писец российскому футболу, навечно...

      2
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      Рейтинг: +20794

      vladimir-7 > Zenit_Zenit 21 минуту назад

      Так это сейчас в России самая главная проблема, её
      решить может только президент. А президента
      ознакомили с этим его мнением по лимиту.

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