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  • Президент «Арсенала» Аджоев – о лимите: «Путин всe правильно сказал»

Президент «Арсенала» Аджоев – о лимите: «Путин всe правильно сказал»

10 сентября 2021, 18:56
35

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поддержал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Я полностью поддерживаю решение Владимира Путина. Почему поддерживаю? А по каким причинам я не должен поддерживать? Владимир Путин всe правильно сказал», – заявил Аджоев.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам Путин Владимир
Комментарии (35)
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polt
1631289814
Ну вот, и как же Путин может быть не прав, Аджоев и иже с ним? А вот Вася Уткин ставит под сомнение компетенцию ВВП, нехороший человек.
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KOLBIS
1631290026
Ну началось...Не давно только писали,что все клубы РПЛ за отмену лимита...
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rash1959
1631290122
Вот и началось массовое вылизывание царской )!(опы. Лижите сильней и глубже, может эта )!(опа наконец то треснет быстрее.
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Enter2006
1631290307
Это как на любой работе, есть трудяги, а есть хитрые жополизы начальства! Вот и вычислим всех жополизов! Президент "Урала", президент "Арсенала", кто следующий?
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Иван Петров 1986
1631291880
Вовремя лизнул, теперь может быть деньжат подкинут.
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ALEX ML
1631294287
Позорище все это
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edw7777
1631299554
Аджоев, какая же вы мерзкая личность! Ведь всего неделю назад вы голосовали за отмену лимита. Как с такими нелюдями жить и работать?!
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Жорик кекс обжорик
1631300432
Владимир Владимирович приходит к врачу и жалуется: - Доктор, не могу поссать. - Что случилось? Болит, зудит, режет? - Нет, доктор, не поверите. Только расстегну, уже кто-то сосёт!
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BRO_football
1631302484
Соси больше, Аджоев! Глядишь, в следующем году Арсеналу побольше денег из бюджета выделят!
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balam
1631303277
вот лизнул так лизнул
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