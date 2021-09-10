Президент «Арсенала» Аджоев – о лимите: «Путин всe правильно сказал»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поддержал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Я полностью поддерживаю решение Владимира Путина. Почему поддерживаю? А по каким причинам я не должен поддерживать? Владимир Путин всe правильно сказал», – заявил Аджоев.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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