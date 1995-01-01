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    Президент «Арсенала» Аджоев – о лимите: «Путин всe правильно сказал»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поддержал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «Я полностью поддерживаю решение Владимира Путина. Почему поддерживаю? А по каким причинам я не должен поддерживать? Владимир Путин всe правильно сказал», – заявил Аджоев.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Уткин – о позиции Путина по лимиту: «А в других случаях уровень компетенции такой же?»

    Министр спорта МО – о словах Путина: «Я счастлив! Конечно, надо ограничивать участие легионеров в РПЛ»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии20
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      Рейтинг: +993

      Alex Y 3 минуты назад

      Отлизал так отлизал задницу

      0
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      Рейтинг: +961

      Loko_Roma 17 минут назад

      Удивительное царепоклонничество у всяких начальников, тьфу днище

      0
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      Рейтинг: +142

      чаппай 24 минуты назад

      Страна .удаков и п.дорасов (не путать с геями)

      0
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      Рейтинг: +2162

      ALEX ML 26 минут назад

      Позорище все это

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16721

      derrik2000 33 минуты назад

      "Почему поддерживаю? А по каким причинам я не должен поддерживать?"


      "А вот это правильно, товарищи". (с)
      ))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1517

      R_a_i_n 44 минуты назад

      Щас все жополизы скажут, что думали так же как ВВП

      0
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      Рейтинг: +21433

      bset 50 минут назад

      Путин: Как Вы считаете, как надо ... ?
      Газзаев: Я считаю также, как и Вы, Владимир Владимирович

      2
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      Рейтинг: +3224

      Дедуктор 50 минут назад

      В баскетболе давно уже нет никакого лимита. А великая в прошлом сборная год за годом пикирует вниз. Это - в качестве примера.
      Проблема деградации российского футбола совсем не с лимитом связана. Исключительно - с незаслуженными гипердоходами. Когда отличный в недавнем прошлом защитник Онопко за отличную игру получал 6 тыс, а нынешние (даже и не защитники, а так - приблуда какая то) Кутеп с Ещем получают миллионы за старательное "полирование лавки", то получаем ситуацию какая есть. Развращают незаслуженные доходы и так, в принципе, уже развращенных имяреков. Поставь ты в эти условия легионеров, они тоже начнут дегенерировать. Не так быстро как кутепы с соболями, но результат будет тот же.
      Нужно деньги вкладывать не в соболей с кутепами, а в спортивные школы и строительство максимально доступных спортивных площадок.

      1
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      Рейтинг: +10257

      Литейный4 55 минут назад

      Лизнул Гурамчик царю. ФУУУУУУ. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +2657

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Вовремя лизнул, теперь может быть деньжат подкинут.

      4
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