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    Глеб: «Не согласен с Путиным в вопросе лимита. Лимиты убивают футбол. Игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб не согласен с президентом России Владимиром Путиным, что лимит на легионеров нельзя убирать. В чемпионате Белоруссии лимит тоже есть.

    «Путин против отмены лимита? Не соглашусь с президентом. Лимит надо отменять, я считаю. Когда есть конкуренция и мотивация, тогда футбол развивается. При лимите футболисты просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют.

    Например, нужен российскому клубу левый защитник, каких в России мало. И он требует зарплату словно он игрок «Челси». Все борются за него... Лимиты не нужны, они убивают футбол. Нужна здоровая конкуренция», – убежден Глеб.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

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    Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27593

      VVM1964 52 минуты назад

      +++ !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +51539

      portero 1 час назад

      О из Белоруси можно Путина критиковать, Батька в обиду не даст. Там Батьку нельзя критиковать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      Psih86 1 час назад

      Мужчина одним словом!

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