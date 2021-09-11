Глеб: «Не согласен с Путиным в вопросе лимита. Лимиты убивают футбол. Игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб не согласен с президентом России Владимиром Путиным, что лимит на легионеров нельзя убирать. В чемпионате Белоруссии лимит тоже есть.

«Путин против отмены лимита? Не соглашусь с президентом. Лимит надо отменять, я считаю. Когда есть конкуренция и мотивация, тогда футбол развивается. При лимите футболисты просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют.

Например, нужен российскому клубу левый защитник, каких в России мало. И он требует зарплату словно он игрок «Челси». Все борются за него... Лимиты не нужны, они убивают футбол. Нужна здоровая конкуренция», – убежден Глеб.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»