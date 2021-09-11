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  • Глеб: «Не согласен с Путиным в вопросе лимита. Лимиты убивают футбол. Игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют»

Глеб: «Не согласен с Путиным в вопросе лимита. Лимиты убивают футбол. Игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют»

11 сентября 2021, 22:19
7

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб не согласен с президентом России Владимиром Путиным, что лимит на легионеров нельзя убирать. В чемпионате Белоруссии лимит тоже есть.

«Путин против отмены лимита? Не соглашусь с президентом. Лимит надо отменять, я считаю. Когда есть конкуренция и мотивация, тогда футбол развивается. При лимите футболисты просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этот уровень не играют.

Например, нужен российскому клубу левый защитник, каких в России мало. И он требует зарплату словно он игрок «Челси». Все борются за него... Лимиты не нужны, они убивают футбол. Нужна здоровая конкуренция», – убежден Глеб.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • В августе клубы РПЛ проголосовали за переход на систему «10+15».

Агент Трабукки высмеял позицию Путина по лимиту, приведя в пример сборную Италии

Колосков: «Кто скажет, что Путин в вопросе лимита не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Глеб Александр Путин Владимир
Комментарии (7)
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Psih86
1631388302
Мужчина одним словом!
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portero
1631388884
О из Белоруси можно Путина критиковать, Батька в обиду не даст. Там Батьку нельзя критиковать.
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VVM1964
1631390058
+++ !!!
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Бриг
1631393625
Семак тоже против, ну и что? Путин прикрикнул от души - и все. Где живете?
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inzek
1631399509
да *** все не согласны! но раз солнцеликий говорит, то так и будет! задача выигрывать олимпиады! ахахахахах
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