Рыбус может пропустить матч с «Марселем»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус в сборной Польши получил рецидив травмы голеностопа. Из-за нее он пропустил матч седьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

В ближайшее время поляк пройдет медицинское обследование. Есть вероятность, что Рыбус пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».