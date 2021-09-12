Рыбус может пропустить матч с «Марселем»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус в сборной Польши получил рецидив травмы голеностопа. Из-за нее он пропустил матч седьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).
В ближайшее время поляк пройдет медицинское обследование. Есть вероятность, что Рыбус пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».
- Игра с французами состоится 16 сентября в Москве.
- В текущем сезоне Рыбус пропустил только 1 матч РПЛ.
- Игрок выступает за «Локомотив» с 2017 года.
Источник: Metaratings