Алексей Миранчук назвал европейскую топ-лигу, в которую он не поедет

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, в каком чемпионате он не хочет играть.

– Можешь ли представить себе, что из Америки еще уедешь «на повышение» – допустим, в Англию, как парагваец Мигель Альмирон, перешедший из «Атланты» в «Ньюкасл» за рекордную для МЛС сумму 27 миллионов долларов?

– Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания.

А он уехал в другом возрасте – около 20 лет. Сам я полон сил, 29 лет – возраст для футбола хороший.

Проведем время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь. А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше.

Миранчук провел в этом сезоне 12 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 3 гола, отдал 3 передачи.

Он перешел в американский клуб из «Аталанты» 30 июля. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

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