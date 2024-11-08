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    • Алексей Миранчук назвал европейскую топ-лигу, в которую он не поедет

    Алексей Миранчук назвал европейскую топ-лигу, в которую он не поедет

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, в каком чемпионате он не хочет играть.

    – Можешь ли представить себе, что из Америки еще уедешь «на повышение» – допустим, в Англию, как парагваец Мигель Альмирон, перешедший из «Атланты» в «Ньюкасл» за рекордную для МЛС сумму 27 миллионов долларов?

    Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания.

    А он уехал в другом возрасте – около 20 лет. Сам я полон сил, 29 лет – возраст для футбола хороший.

    Проведем время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь. А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше.

    • Миранчук провел в этом сезоне 12 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 3 гола, отдал 3 передачи.
    • Он перешел в американский клуб из «Аталанты» 30 июля. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2024 17:45
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    Комментарии (11)
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    Spartak_forv@
    1731078227
    Он в США больше Альбы,Суареса,Ройса получает,зачем ему уходить?)
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    ss21
    1731081215
    Поедет в Химки.
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    k611
    1731083409
    Надо реально смотреть на вещи. Кто его туда позовёт...
    Ответить
    subbotaspartak
    1731083442
    Ах какое мужественное решение
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731084054
    Куда тебе Англия? Албания только по силам. Гыгыгы
    Ответить
    Интерес
    1731087602
    Ты ни в одну Гоп-стоп Лигу не поедешь,по вполне понятной причине-невостребованности.
    Ответить
    Cleaner
    1731095566
    Миранчук, а КТО ТЕБЯ ЖДЕТ в европейских топ лигах? Тебе чемпионат Кипра самое то. Присоединяйся к Кокорину и живи себе сладко и спокойно. А о большом футболе забудь!..
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    witcher777
    1731117881
    конечно не поедешь. но ты всегда можешь рассчитывать на Армению или Казахстан.
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    гууд
    1731186472
    Фууух... слава Богу что в рпл поедет...
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