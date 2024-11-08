Анчелотти отреагировал на невызов Мбаппе в сборную Франции

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие Килиана Мбаппе в заявке сборной Франции на ноябрьские матчи.

«Это решение [Дидье] Дешама, и я не имею права его оценивать. Не позволю себе этого. Мбаппе в порядке, он мотивирован. Напряжен, как и все мы, но мотивирован двигаться вперед.

Килиан хорошо тренируется, хоть и переживает трудные времена. Впрочем, как и каждый из нас. Его проблема – это проблема каждого: он не может показать лучшую версию себя», – сказал Анчелотти.

Франция в ноябре сыграет со сборными Израиля и Италии в Лиге наций.

Мбаппе не вызвали второй раз подряд, в октябре его не взяли из-за повреждения.

Форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах этого сезона.

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