Мбаппе во второй раз подряд не вызвали в сборную Франции: комментарий Дешама

Сборная Франции в ноябре сыграет со сборными Израиля и Италии в Лиге наций.
Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе не вызвали на эти матчи. Подобное произошло во второй раз подряд.
В октябре форварда не взяли в состав французской сборной из-за повреждения.
«Мы разговаривали с ним несколько раз. Я подумал и принял такое решение. Думаю, что так будет лучше. Я не собираюсь спорить.
Могу вам сказать две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
- Во время прошлой международной паузы Мбаппе ездил отдыхать в Стокгольм.
- Там он посещал ресторан и ночной клуб.
- Позднее женщина обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.
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