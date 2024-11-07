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    • Мбаппе во второй раз подряд не вызвали в сборную Франции: комментарий Дешама

    Мбаппе во второй раз подряд не вызвали в сборную Франции: комментарий Дешама

    Сборная Франции в ноябре сыграет со сборными Израиля и Италии в Лиге наций.

    Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе не вызвали на эти матчи. Подобное произошло во второй раз подряд.

    В октябре форварда не взяли в состав французской сборной из-за повреждения.

    «Мы разговаривали с ним несколько раз. Я подумал и принял такое решение. Думаю, что так будет лучше. Я не собираюсь спорить.

    Могу вам сказать две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

    • Во время прошлой международной паузы Мбаппе ездил отдыхать в Стокгольм.
    • Там он посещал ресторан и ночной клуб.
    • Позднее женщина обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: RMC Sport

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    07.11.2024 20:32
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    Комментарии (2)
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    Вомбат
    1731004078
    "Не собираюсь спорить. Это не связано с проблемами, не имеющими отношения к спорту, в которых действует презумпция невиновности." Это как понимать? Перевод такой или у Дешана уже старческий маразм?
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    zigbert
    1731051652
    Можно бы проще объяснить его не вызов в сборную.
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