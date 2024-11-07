Мбаппе во второй раз подряд не вызвали в сборную Франции: комментарий Дешама

Сборная Франции в ноябре сыграет со сборными Израиля и Италии в Лиге наций.

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе не вызвали на эти матчи. Подобное произошло во второй раз подряд.

В октябре форварда не взяли в состав французской сборной из-за повреждения.

«Мы разговаривали с ним несколько раз. Я подумал и принял такое решение. Думаю, что так будет лучше. Я не собираюсь спорить.

Могу вам сказать две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Во время прошлой международной паузы Мбаппе ездил отдыхать в Стокгольм.

Там он посещал ресторан и ночной клуб.

Позднее женщина обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

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