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    Мхитарян – о переходе в клуб РПЛ: «Разговоры есть, это не секрет. Никогда не говори никогда»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался о возможном переходе в российский клуб.

    — Вас часто «отправляют» в российские клубы — «Спартак», ЦСКА, «Зенит». Через какое время вас можно ждать в России?

    — Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда.

    • Этим летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.
    • Он провел 2 матча в этом сезоне Серии А, забил 1 гол и отдал ассист.
    • Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.

    Мхитарян: «Многие критикуют Захаряна, но он вырос в России. Мы должны уважать его выбор»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6817

      Рубинище 37 минут назад

      Конечно, РПЛ ведь лига престарелых футболистов, доигрывать за бешеные деньги больше негде.

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