Мхитарян – о переходе в клуб РПЛ: «Разговоры есть, это не секрет. Никогда не говори никогда»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался о возможном переходе в российский клуб.

— Вас часто «отправляют» в российские клубы — «Спартак», ЦСКА, «Зенит». Через какое время вас можно ждать в России?

— Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда.

Этим летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.

Он провел 2 матча в этом сезоне Серии А, забил 1 гол и отдал ассист.

Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.

Мхитарян: «Многие критикуют Захаряна, но он вырос в России. Мы должны уважать его выбор»