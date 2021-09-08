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    Слуцкий: «Нет сомнений в высокой квалифицированности Дрейера»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил новичка Андерса Дрейера. Его купили в летнее окно у датского «Мидтьюлланда» за 6 миллионов евро.

    «Дрейер не тренировался последние две недели, потому что все-таки были трансферы, медосмотр и все остальное. У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок», – сказал Слуцкий.

    • Новичок «Рубина» выбрал себе 11-й игровой номер.
    • Дрейер выступал за «Мидтьюлланд» с января 2020 года.
    • Он забил 18 голов и сделал 22 ассиста в 70 матчах.

    Источник: «Реальное время»

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    08.09.2021 09:09
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