Слуцкий: «Нет сомнений в высокой квалифицированности Дрейера»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил новичка Андерса Дрейера. Его купили в летнее окно у датского «Мидтьюлланда» за 6 миллионов евро.

«Дрейер не тренировался последние две недели, потому что все-таки были трансферы, медосмотр и все остальное. У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок», – сказал Слуцкий.