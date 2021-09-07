Eurostavka: Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Мележиков – что он будет мало играть

Стали известны подробности перехода Резиуана Мирзова из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

По информации Eurostavka, клубы будут поровну платить зарплату 28-летнему футболисту.

Сообщается, что в личной беседе тренер «Спартака» Руй Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Однако, генеральный директор клуба Евгений Мележиков сообщил футболисту, что у него будет мало игрового времени.