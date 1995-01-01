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    Eurostavka: Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Мележиков – что он будет мало играть

    Стали известны подробности перехода Резиуана Мирзова из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

    По информации Eurostavka, клубы будут поровну платить зарплату 28-летнему футболисту.

    Сообщается, что в личной беседе тренер «Спартака» Руй Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Однако, генеральный директор клуба Евгений Мележиков сообщил футболисту, что у него будет мало игрового времени.

    • Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
    • В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
    • Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

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    Источник: Eurostavka

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