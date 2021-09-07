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  • Eurostavka: Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Мележиков – что он будет мало играть

Eurostavka: Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Мележиков – что он будет мало играть

7 сентября 2021, 23:16
3

Стали известны подробности перехода Резиуана Мирзова из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

По информации Eurostavka, клубы будут поровну платить зарплату 28-летнему футболисту.

Сообщается, что в личной беседе тренер «Спартака» Руй Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Однако, генеральный директор клуба Евгений Мележиков сообщил футболисту, что у него будет мало игрового времени.

  • Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
  • В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
  • Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан Витория Руй
Комментарии (3)
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Plyash
1631083404
Интересная ситуация - кто решает судьбу игрока,тренер или директор?Бред в ситуации,бред и в игре команды.
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KROFF
1631089606
Ну, Виктория то не уточнял для чего ему нужен Мирзов, может шашлык жарить!
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aaaaahhhh
1631119206
причем Евроставка присутствовала при обоих разговорах:))))
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