Eurostavka: Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Мележиков – что он будет мало играть

Стали известны подробности перехода Резиуана Мирзова из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.
По информации Eurostavka, клубы будут поровну платить зарплату 28-летнему футболисту.
Сообщается, что в личной беседе тренер «Спартака» Руй Витория сказал Мирзову, что он ему нужен. Однако, генеральный директор клуба Евгений Мележиков сообщил футболисту, что у него будет мало игрового времени.
- Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
- В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
- Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
Источник: Eurostavka