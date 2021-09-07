«Спартак» объявил о возвращении Мирзова в «Химки» на правах аренды

потенциал у чувака есть, он очень похож на хвичу своей манерой, такой же буря в стакане, заметный на поле, но чего то не хватает, но все равно, сильней многих спартачей кто остался в команде. странно
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов перешел в «Химки».
Подмосковный клуб арендовал 28-летнего футболиста до конца сезона-2021/22.
- Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
- В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
- Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.