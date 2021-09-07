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    «Спартак» объявил о возвращении Мирзова в «Химки» на правах аренды

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов перешел в «Химки».

    Подмосковный клуб арендовал 28-летнего футболиста до конца сезона-2021/22.

    • Мирзов выступал на правах аренды за «Химки» с октября 2020 года.
    • В его активе 6 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
    • Контракт Мирзова со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +634

      mama1991 1 час назад

      потенциал у чувака есть, он очень похож на хвичу своей манерой, такой же буря в стакане, заметный на поле, но чего то не хватает, но все равно, сильней многих спартачей кто остался в команде. странно

      2
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      Рейтинг: +7614

      playsh > mama1991 34 минуты назад

      Интересный малый этот Мирзов,несомненно,и Ваше мнение о нем имеет право быть.
      Тоже никак не пойму,что же мешает ему раскачаться,скорее всего адекватный партнёр,в его стиле?

      0
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      Рейтинг: +1066

      Enter2006 1 час назад

      Прогнозируемо.

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