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  • Головин не сыграет с Мальтой. Это шестой игрок, получивший травму на первом сборе Карпина

Головин не сыграет с Мальтой. Это шестой игрок, получивший травму на первом сборе Карпина

6 сентября 2021, 16:56
26

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой из-за травмы.

«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», – сказал Хайтин.

Источник: телеграм-канал РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция. Лига 1 Монако Россия Мальта Головин Александр
Комментарии (26)
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сутулая собака и лисы
1630937116
команду стали заставлять бегать. не удивительно, что они посыпались.
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серега кашин
1630937613
привыкли в сборной играть в приставку и жрать пиво с чипсами а валера все запретил и заставил тренироваться а наши дормоеды это делать не умеют- отсюда и травмы
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Боцман59rus
1630938770
_ бестолковая беготня по периметру штафной, ни одного!!!! острого паса, а про дальние удары Головин слышал? Миранчук вообще растренирован, что он там с таким отношением собрался ловить в Аталенте - непонятно. В отношении Баринова и Кузяева, Русский язык нормативную лексику не предусматривает, дети лимита, хорошо сто хоть Зобнина не вызвал, Роман экватор карьеры пересек, но на новый уровень не вышел, поэтому плюс/ минус, такое же кавно)))
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vladimir-7
1630938804
Карпин взял своих фельдшеров из Ростова и трудоустроил в сборной.
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Fusballer
1630939680
М-да. К нагрузкам, видать, не привыкли.
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Garrincha58
1630939983
Головин как переехал в Монако кончился как футболист тоже касается и Миранчука два самых бесполезных игрока в сборной
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Вомбат
1630940928
Сахар-то Карпин напрасно исключил. Посыпались без него игроки.
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Из Твери Леха
1630942937
Не хватает нашей команде игрока с первым пасом. Типа Ромы Широкова. Тот всегда знал куда отдать. Ну или на крайняк Олега Иванова. Из текущих вроде Джикия раньше пасы такие отдавал, но сейчас не заметно.
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Frankfurt Am Main
1630943271
Да пофиг всё равно толку ноль
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Fnatiik91
1630944284
Валера начал выбивать дерьмо из этих пешеходов.так сразу посыпались...
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