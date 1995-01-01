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    Головин не сыграет с Мальтой. Это шестой игрок, получивший травму на первом сборе Карпина

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой из-за травмы.

    «После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», – сказал Хайтин.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии42
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      Рейтинг: +3024

      Kollljan 51 минуту назад

      Головин дно! Что он есть, что его нету - один хрен.

      0
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      Рейтинг: +32

      Fnatiik91 59 минут назад

      Валера начал выбивать дерьмо из этих пешеходов.так сразу посыпались...

      2
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    • ...
      Рейтинг: -1293

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Это шестой игрок, получивший травму на первом сборе Карпина=====Это на шо они намякивают ?

      0
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      Рейтинг: +962

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Да пофиг всё равно толку ноль

      2
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      Рейтинг: +4841

      Из Твери Леха 1 час назад

      Не хватает нашей команде игрока с первым пасом. Типа Ромы Широкова. Тот всегда знал куда отдать. Ну или на крайняк Олега Иванова. Из текущих вроде Джикия раньше пасы такие отдавал, но сейчас не заметно.

      1
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      Рейтинг: -1293

      Вот оно чё Михалыч > Из Твери Леха 1 час назад

      Нету щас Широкова. И Аршавина нету. Есть то , что есть. Вот оно чо, Леха, вот оно чо.

      0
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      Рейтинг: -1293

      Вот оно чё Михалыч > Из Твери Леха 30 минут назад

      Твой Широков в футболе что то из себя представлял.А в жизни утырок, вымещающий свои психические комплексы на других. В том числе на арбитре из любительской лиги.

      0
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      Рейтинг: +9463

      Вомбат 1 час назад

      Сахар-то Карпин напрасно исключил. Посыпались без него игроки.

      2
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      Рейтинг: +895

      Сергей Каспийский 2 часа назад

      Вот вам и русские футбольные миллионеры, которые в Европе ничего не стоят. Скоро за сборную будут играть аFFрикаNцы.

      0
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      Рейтинг: +4841

      Из Твери Леха > Сергей Каспийский 1 час назад

      А бы уже такой, правда не успел заиграть. Романцев с бодуна в сборную засунул.

      1
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      Рейтинг: -1293

      Вот оно чё Михалыч > Сергей Каспийский 49 минут назад

      будут играть аFFрикаNцы.========Нее..Бразильцы.Уже играют...И добавяца...А чо делать? Кады расейские с трех метров в пустые ворота попасть не могут ?
      А спортивным функционерам надо доказывать, что не зря они бюджетные деньги вору....ну то есть в спорт запущают. Нужны результаты.---- Тут у них размысль ----"Местные кривоногие, значит запустим бразильцев..Те за копейки дадут результат "----А результат нужон спортивным функционерам...Ох как нужон...Будет результат--тады можно списать много бабла куда им нужно.

      0
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      Рейтинг: +14207

      Garrincha58 2 часа назад

      Головин как переехал в Монако кончился как футболист тоже касается и Миранчука два самых бесполезных игрока в сборной

      5
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      Рейтинг: +9463

      Вомбат > Garrincha58 1 час назад

      Головин в это году во всех 5 матчах был откровенно плох. Хотя проблески в его игре были, и даже с кипром в первом тайме он такую конфетку под удар выдал, какую никто в этой команде, кроме него выдать не способен. Однако это был только один эпизод. Настроения играть за Россию не видно у Головина с самого момента ухода в Монако. Как это можно -- честь своей страны отстаивать как будто двусторонку гонять на тренировке? Так что невелика потеря.

      1
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      Рейтинг: +4841

      Из Твери Леха > Вомбат 1 час назад

      может он еще психологически не готов под сборную перестраиваться? ну бывают такие, котором в одном месте более-менее комфортно чувствуют, а при других обстоятельствах ничего не могут.

      1
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      Рейтинг: +8648

      KOLBIS 2 часа назад

      Про шесть было уже,седьмой он...

      0
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      Рейтинг: +6895

      Fusballer 2 часа назад

      М-да. К нагрузкам, видать, не привыкли.

      2
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