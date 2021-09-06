Головин не сыграет с Мальтой. Это шестой игрок, получивший травму на первом сборе Карпина

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой из-за травмы.

«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», – сказал Хайтин.