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    Шапаренко: «Не смог сдержать слез после гола в ворота Франции. Мечта сбылась»

    Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко признался, что заплакал после гола в ворота Франции в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (1:1). Это был его первый официальный мяч за украинцев.

    «Мечтал забить за свою страну. Еще и в таком матче, со сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась. Сыграли уже много игр с французами. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться.

    Нам нужна была победа. Все знали это. Ничья – хороший результат. Жаль, что пропустили такой гол. В следующих матчах остается только выигрывать. Сами виноваты в турнирном положении. Остается обыгрывать остальных соперников», – сказал футболист киевского «Динамо».

    • В текущем отборочном цикле у Украины только ничьи.
    • Украинцы идут в группе на 3-м месте.
    • Франция не побеждает 5 матчей подряд.

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    Источник: телеканалы «Футбол 1, 2, 3»

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