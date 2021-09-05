Шапаренко: «Не смог сдержать слез после гола в ворота Франции. Мечта сбылась»

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко признался, что заплакал после гола в ворота Франции в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (1:1). Это был его первый официальный мяч за украинцев.

«Мечтал забить за свою страну. Еще и в таком матче, со сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась. Сыграли уже много игр с французами. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться.

Нам нужна была победа. Все знали это. Ничья – хороший результат. Жаль, что пропустили такой гол. В следующих матчах остается только выигрывать. Сами виноваты в турнирном положении. Остается обыгрывать остальных соперников», – сказал футболист киевского «Динамо».

В текущем отборочном цикле у Украины только ничьи.

Украинцы идут в группе на 3-м месте.

Франция не побеждает 5 матчей подряд.

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