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    Захарян: «Эмоции хорошие. Доволен дебютом за сборную»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал свой дебют за сборную России.

    «Эмоции хорошие. Конечно, хотели выиграть. Матч получился неплохим, поэтому доволен. У меня был хороший момент, чуть не исполнил. Надо было быть хладнокровнее.

    В перерыве тренер указал на некоторые моменты, что делали неправильно. И на то, что делали правильно, чтобы так продолжали и во втором тайме», – сказал Захарян.

    • Россия сыграла вничью с Хорватией со счетом 0:0.
    • 18-летний хавбек начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.

    Более молодым дебютантом сборной России, чем Захарян, был только Акинфеев

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +207

      Евгений Лесников 1 час назад

      Желаю успеха Вам,личное дарование,крепкого здоровья и все время играть лучше и лучше,а победы нашей сборной и голы обязательно будут,в том числе с личным участием молодого российского футболиста.

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      Рейтинг: +9003

      Cleaner 2 часа назад

      Захарян, сборная не выиграла. Чем доволен то?

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