Захарян: «Эмоции хорошие. Доволен дебютом за сборную»

Желаю успеха Вам,личное дарование,крепкого здоровья и все время играть лучше и лучше,а победы нашей сборной и голы обязательно будут,в том числе с личным участием молодого российского футболиста.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал свой дебют за сборную России.
«Эмоции хорошие. Конечно, хотели выиграть. Матч получился неплохим, поэтому доволен. У меня был хороший момент, чуть не исполнил. Надо было быть хладнокровнее.
В перерыве тренер указал на некоторые моменты, что делали неправильно. И на то, что делали правильно, чтобы так продолжали и во втором тайме», – сказал Захарян.
- Россия сыграла вничью с Хорватией со счетом 0:0.
- 18-летний хавбек начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.
Более молодым дебютантом сборной России, чем Захарян, был только Акинфеев