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    Самошников и Захарян дебютировали за сборную России

    В матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии в составе сборной России появились два дебютанта.

    Впервые за национальную команду сыграли Илья Самошников и Арсен Захарян.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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