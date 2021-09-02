Самошников и Захарян дебютировали за сборную России

В матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии в составе сборной России появились два дебютанта.
Впервые за национальную команду сыграли Илья Самошников и Арсен Захарян.
- Встреча завершилась нулевой ничьей.
- Защитник «Рубина» вышел на замену на 78-й минуте вместо Марио Фернандеса.
- Хавбек «Динамо» начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.
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Источник: «Бомбардир»