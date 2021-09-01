Самошников и Захарян дебютировали за сборную России

В матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии в составе сборной России появились два дебютанта.
Впервые за национальную команду сыграли Илья Самошников и Арсен Захарян.
- Встреча завершилась нулевой ничьей.
- Защитник «Рубина» вышел на замену на 78-й минуте вместо Марио Фернандеса.
- Хавбек «Динамо» начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.
Поздравляем Илью Самошникова с дебютом за сборную РоссииДальше — больше!#НашиПарни #Погнали pic.twitter.com/2Fp3m4qOev— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021
С дебютом за сборную, Арсен!Отличный матч. Верим#НашиПарни #Погнали pic.twitter.com/dtc7shuOwK— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021