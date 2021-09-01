Акинфеев: «Влашич у Хорватии справа? В ЦСКА он сказал, что справа играть не может»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на то, что полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в матче против России играет справа. Голкипер вспомнил слова хорвата в московском клубе.
«Влашич – справа? Он же сказал, что не может в ЦСКА справа играть», – сообщил Акинфеев.
- Влашича в августе продали в «Вест Хэм».
- Влашич поучаствовал в 44 голах в РПЛ (28 голов, 16 пасов) в 86 матчах.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за хавбека 27 миллионов евро.
Влашич – лучший игрок РПЛ по количеству пасов под удар за время выступления в лиге
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»