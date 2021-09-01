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  • Акинфеев: «Влашич у Хорватии справа? В ЦСКА он сказал, что справа играть не может»

Акинфеев: «Влашич у Хорватии справа? В ЦСКА он сказал, что справа играть не может»

1 сентября 2021, 22:34
9

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на то, что полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в матче против России играет справа. Голкипер вспомнил слова хорвата в московском клубе.

«Влашич – справа? Он же сказал, что не может в ЦСКА справа играть», – сообщил Акинфеев.

  • Влашича в августе продали в «Вест Хэм».
  • Влашич поучаствовал в 44 голах в РПЛ (28 голов, 16 пасов) в 86 матчах.
  • Сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за хавбека 27 миллионов евро.

Влашич – лучший игрок РПЛ по количеству пасов под удар за время выступления в лиге

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Хорватия Акинфеев Игорь Влашич Никола
Комментарии (9)
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Томик
1630525795
Так среда ж не та была.
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Loko_Roma
1630529111
Ответные броски говна из цдка в адрес коленьки и его папаши, игорек тебе ли в этом днище участвовать
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ArReal
1630529219
Просто в России легионеры где хотят там и играют и что хотят то и делают)
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vovan55
1630532980
косил, а ему потакали - звездень ведь...
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Niko
1630554384
Ушёл и слава богу. Туда ему и дорога.
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ab15488
1630566342
Походу плохо влашич из клуба ушел, раз даже Акинфеев на интервью разщедрился
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yorgenbarenz
1630571191
Придурялся за бешеные деньги?Вот,зцука!Николашка оказался плохишом!
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maygli
1630585105
Он же сказал, что не может в ЦСКА играть справа, а про другие клубы он ничего не говорил. Что не так? )))
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RUSARM
1630601563
Да нах про него вспоминать,гнилушка,а не человек!!
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