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    Акинфеев: «Влашич у Хорватии справа? В ЦСКА он сказал, что справа играть не может»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на то, что полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в матче против России играет справа. Голкипер вспомнил слова хорвата в московском клубе.

    «Влашич – справа? Он же сказал, что не может в ЦСКА справа играть», – сообщил Акинфеев.

    • Влашича в августе продали в «Вест Хэм».
    • Влашич поучаствовал в 44 голах в РПЛ (28 голов, 16 пасов) в 86 матчах.
    • Сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за хавбека 27 миллионов евро.

    Влашич – лучший игрок РПЛ по количеству пасов под удар за время выступления в лиге

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    01.09.2021 22:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4149

      AtticusFinch 23 минуты назад

      Просто в России легионеры где хотят там и играют и что хотят то и делают)

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      Рейтинг: +949

      Loko_Roma 25 минут назад

      Ответные броски говна из цдка в адрес коленьки и его папаши, игорек тебе ли в этом днище участвовать

      0
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      Рейтинг: +21353

      bset 42 минуты назад

      Просто из Хорватии никуда не денешься. Поныть не получится

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      Рейтинг: +5948

      Томик 1 час назад

      Так среда ж не та была.

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