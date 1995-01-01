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    «Чемпионат»: Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» до 2027 года

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в «Вест Хэм».

    По информации «Чемпионата», 23-летний хорват подписал шестилетний контракт с лондонским клубом. Он прилетел в Москву на матч с Россией из Лондона, где прошел медосмотр и подписал все необходимые документы.

    Сделка по Влашичу полностью закрыта. «Вест Хэм» заплатит за хавбека 27 миллионов евро.

    • По информации Jutarnji List, московский клуб получит только 75 процентов от суммы трансфера.
    • В новом сезоне Влашич провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
    • Переход хавбека в «Вест Хэм» уже подтвердил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии10
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      Рейтинг: +89012

      zigbert 1 час назад

      Так будет лучше и для ЦСКА и для Вест Хэма. Удачи Влашичу в новом клубе.

      2
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      Рейтинг: +16465

      JTherry 2 часа назад

      теперь у Николы будет настоящий тренер, а не картофан или Алеша...) удачи в АПЛ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13275

      Dominator777 > JTherry 1 час назад

      Да, новый тренер, который даже иногда будет Николу выпускать на замену!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16465

      JTherry > Dominator777 30 минут назад

      Й.Влашич: "игрой (в футбол) должен руководить тренер, который, по моему мнению, является самым важным человеком в команде. Я рад, что Никола будет работать с Мойесом"... его расстроили амбиции клуба только на бумаге...

      0
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      Рейтинг: +1623

      CSKA471 2 часа назад

      Удачи Губка Боб!Спсибо за всё !!!!

      1
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      Рейтинг: +2345

      BlackMurder 2 часа назад

      Ну, кони на этом явно не выиграют) удачи влашичу

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      Рейтинг: +1309

      Dr.Metal > BlackMurder 2 часа назад

      Как это не выиграют? Он куплен за 16, продан за 27-4 ляма эвертону (15%) итого 7 миллионов ЦСКА на нем поимел,несмотря ещё на то, что сколько пользы принес. Остаётся искать нового перспективного балканца, с ними проблем не было, если вспомнить Олич, Рахимич, Красич, Тошич, теперь вот Влашич

      3
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      Рейтинг: +1818

      Радио1000шумеров 3 часа назад

      Вот и чудненько, сдыхались балласта.

      0
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      Рейтинг: +7271

      Сильвербой 3 часа назад

      Вырвался из этого загнивающего болота, удачи!

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      Рейтинг: +3254

      Oldtrafford83 3 часа назад

      Удачи в АПЛ, кроме матчей с МЮ))

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