«Чемпионат»: Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» до 2027 года

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в «Вест Хэм».

По информации «Чемпионата», 23-летний хорват подписал шестилетний контракт с лондонским клубом. Он прилетел в Москву на матч с Россией из Лондона, где прошел медосмотр и подписал все необходимые документы.

Сделка по Влашичу полностью закрыта. «Вест Хэм» заплатит за хавбека 27 миллионов евро.