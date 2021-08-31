«Чемпионат»: Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» до 2027 года

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в «Вест Хэм».
По информации «Чемпионата», 23-летний хорват подписал шестилетний контракт с лондонским клубом. Он прилетел в Москву на матч с Россией из Лондона, где прошел медосмотр и подписал все необходимые документы.
Сделка по Влашичу полностью закрыта. «Вест Хэм» заплатит за хавбека 27 миллионов евро.
- По информации Jutarnji List, московский клуб получит только 75 процентов от суммы трансфера.
- В новом сезоне Влашич провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
- Переход хавбека в «Вест Хэм» уже подтвердил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
Источник: «Чемпионат»