ЦСКА заработает 22,5 миллиона на продаже Влашича в «Вест Хэм», еще 7,5 миллиона получит «Эвертон»

Стали известны подробности вероятного перехода полузащитника Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм».

По информации Jutarnji List, московский клуб получит только 75 процентов от суммы трансфера, то есть 22,5 миллиона евро.

Еще 7,5 миллиона евро заработает «Эвертон», за который хорват выступал до российского этапа карьеры.