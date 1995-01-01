Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    ЦСКА заработает 22,5 миллиона на продаже Влашича в «Вест Хэм», еще 7,5 миллиона получит «Эвертон»

    Стали известны подробности вероятного перехода полузащитника Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм».

    По информации Jutarnji List, московский клуб получит только 75 процентов от суммы трансфера, то есть 22,5 миллиона евро.

    Еще 7,5 миллиона евро заработает «Эвертон», за который хорват выступал до российского этапа карьеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Jutarnji List

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1579

      tarasofka 1 час назад

      ну норм, обгонят спартак всё равно, который рекорд поставил на зулусе промесе.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88971
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67395
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru