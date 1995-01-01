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    Далич подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в «Вест Хэм».

    «Влашич летит из Лондона в Москву (на матч с Россией – прим. «Бомбардира»). Похоже, здесь все решено. Он заслужил этот трансфер, но в будущем сможет рассчитывать на что-то большее, чем «Вест Хэм», – сказал Далич.

    • В новом сезоне Влашич провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
    • Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за хорвата 30 миллионов евро.

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    Источник: Index.hr

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +937

      DemSerg 17 минут назад

      Ни на что он рассчитывать не может. В этом сезоне даже нашу инвалидскую лигу не тащит...

      0
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      Рейтинг: +44

      Arturashvilli 23 минуты назад

      Ещё играть не начал уже о каком то туманном будущем, доказывать надо Никола, теперь уже там в Вест Хэме

      0
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