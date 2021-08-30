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Далич подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

30 августа 2021, 18:49
8

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в «Вест Хэм».

«Влашич летит из Лондона в Москву (на матч с Россией – прим. «Бомбардира»). Похоже, здесь все решено. Он заслужил этот трансфер, но в будущем сможет рассчитывать на что-то большее, чем «Вест Хэм», – сказал Далич.

  • В новом сезоне Влашич провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
  • Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за хорвата 30 миллионов евро.

Агент Влашича: «Сделка с «Вест Хэмом» еще не завершена»

Источник: Index.hr
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Хэм ЦСКА Хорватия Влашич Никола Далич Златко
Комментарии (8)
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Arturashvilli
1630338958
Ещё играть не начал уже о каком то туманном будущем, доказывать надо Никола, теперь уже там в Вест Хэме
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DemSerg
1630339351
Ни на что он рассчитывать не может. В этом сезоне даже нашу инвалидскую лигу не тащит...
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acor94
1630341011
Эх... Я все таки расчитывал увидеть Мыколу в Зените.
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Alex Y
1630343115
Это точная информация, сначала переходит , потом не переходит)))
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Dominator777
1630344769
Скатертью дорога, хорватский Хонда!
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vladimir-7
1630345644
Вот когда ЦСКА официально объявит о продаже Влашича, вот тогда и поверю.
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zigbert
1630349087
Пока это еще не факт.Дождемся официальных сообщений.
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ySS
1630350811
Отскакала хорватская лошадка.
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