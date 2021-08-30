Далич подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич перейдет в «Вест Хэм».

«Влашич летит из Лондона в Москву (на матч с Россией – прим. «Бомбардира»). Похоже, здесь все решено. Он заслужил этот трансфер, но в будущем сможет рассчитывать на что-то большее, чем «Вест Хэм», – сказал Далич.

В новом сезоне Влашич провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за хорвата 30 миллионов евро.

Агент Влашича: «Сделка с «Вест Хэмом» еще не завершена»