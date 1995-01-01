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    Журналист Танзи: Азмун не уйдет из «Зенита» этим летом. Ему не нашли замену

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Лион» в летнее трансферное окно.

    По информации журналиста Лоика Танзи, петербургский клуб решил не продавать 26-летнего иранца этим летом, так как не смог найти ему замену.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» может заменить Азмуна форвардом «Бенфики» Винисиусом.

    • «Лион» готов заплатить за иранца 16 миллионов евро.
    • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Лоика Танзи

    Французский журналист, работает на RMC Sport. Ранее сотрудничал с Goal, Eurosport. Аудитория - более 95 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии17
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      Рейтинг: +646

      ПалкоВводецъ 11 минут назад

      Ну и ладушки. Сердару не помешает лишний титул чемпиона. А потом пусть уходит бесплатно. Он свой трансфер давно уже отбил. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +20442

      vladimir-7 49 минут назад

      А руководство Зенита и не искала замену Азмуну, возможно уйдет
      зимой, а летом 2022 уйдет бесплатно и куда он захочет.

      0
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      Рейтинг: +13458

      Persona_non_Grata 58 минут назад

      Дзюба поставил ультиматум - или ищите замену или найду сам , решили не испытывать судьбу - мало ли на кого он глаз положит )))

      0
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      Рейтинг: +9436

      Вомбат 1 час назад

      В бюджет Зенита покупка форварда не заложена. Миллер не дал на это денег. Деньги есть только на вратаря. Короче, Зенит хотел купить Винисиуса на замену Азмуну, а Бенфика его не продала. Его рыночная стоимость 18 млн евро. Зенит давал 20, готов был торговаться (кто-то писал, что сегодня предложили уже 25млн евро), но Бенфика отказалась продать Винисиуса меньше, чем за 30. Поэтому торг с Лионом за Азмуна прекращен. Лион купит форварда похуже и подешевле, чем Азмун. Сердар, конечно, был настроен уйти, раз не подписал новый контракт с ДВОЙНОЙ зарплатой, но теперь ему придется потерпеть как минимум до января.

      1
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      Рейтинг: +932

      fhnv 1 час назад

      Я вот вообще не понимаю для чего продать хотят,если в Зените ему хорошо и комфортно! Что за политика руководства...Или может клуб бедный,что за счет трансферов живет?

      0
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      Рейтинг: +5606

      порт > fhnv 1 час назад

      Во первых есть желание самого игрока, во вторых, если его не продать сейчас, тогда на следующий год Азмун уйдёт бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +932

      fhnv > порт 1 час назад

      ну так надо контракт переписать! Я же написал ,про непонятную политику руководства

      0
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      Рейтинг: +2910

      Питерский князь > порт 1 час назад

      Он прав, надо его переподписать, а потом дороже продать, миллионов за 40.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5606

      порт > fhnv 1 час назад

      С кем? Азмуну предложили повысить ЗП а почти а два раза, но он хочет дальше расти как футболист.

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      Рейтинг: +9436

      Вомбат > fhnv 1 час назад

      Он вам сам сказал, что ему там комфортно?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4883

      maygli 2 часа назад

      Зенит не смог найти замену или Дзюба? Говорите ясней.

      2
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      Рейтинг: +1537

      tarasofka 2 часа назад

      нужно срочно продлить контракт, чтобы в будущем не отпускать бесплатно или за копейки. казалось бы, очевидные вещи - но тут полно тормозов, которые не врубаются, почему за него дают меньше рыночной цены)

      3
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      Рейтинг: +13647

      KLIM777 > tarasofka 2 часа назад

      не считают его топовым. Быть лучшим бомбардиром вовсе не значит быть топовым в Европе.

      0
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      Рейтинг: +1872

      acor94 > tarasofka 2 часа назад

      Так может он не хочет контракт продлевать. Футболисты, к сожалению, не в рабстве...

      1
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      Рейтинг: +43

      Arturashvilli > tarasofka 1 час назад

      У него год по контракту остался, ни кто свыше 18 млн за него не даст, тем более в январе он сможет подписать предварительный контракт с новым клубом, а продлевать Сердар контракт не будет по одной простой причине, желание по пылить в европейском чемпионате

      0
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      Рейтинг: +932

      fhnv > tarasofka 1 час назад

      Да пипец ! А в итоге возьмут шлак , за которого заплатят 40 лямов ( думаю пример приводить не надо)

      1
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      Рейтинг: +1201

      Урия Гип > fhnv 58 минут назад

      Шлака бразильского уже сверх меры.

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