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  • Журналист Танзи: Азмун не уйдет из «Зенита» этим летом. Ему не нашли замену

Журналист Танзи: Азмун не уйдет из «Зенита» этим летом. Ему не нашли замену

30 августа 2021, 13:56
17

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Лион» в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Лоика Танзи, петербургский клуб решил не продавать 26-летнего иранца этим летом, так как не смог найти ему замену.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может заменить Азмуна форвардом «Бенфики» Винисиусом.

  • «Лион» готов заплатить за иранца 16 миллионов евро.
  • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
  • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.

Источник: твиттер журналиста Лоика Танзи

Французский журналист, работает на RMC Sport. Ранее сотрудничал с Goal, Eurosport. Аудитория - более 95 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (17)
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maygli
1630321201
Зенит не смог найти замену или Дзюба? Говорите ясней.
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fhnv
1630323898
Я вот вообще не понимаю для чего продать хотят,если в Зените ему хорошо и комфортно! Что за политика руководства...Или может клуб бедный,что за счет трансферов живет?
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Вомбат
1630324376
В бюджет Зенита покупка форварда не заложена. Миллер не дал на это денег. Деньги есть только на вратаря. Короче, Зенит хотел купить Винисиуса на замену Азмуну, а Бенфика его не продала. Его рыночная стоимость 18 млн евро. Зенит давал 20, готов был торговаться (кто-то писал, что сегодня предложили уже 25млн евро), но Бенфика отказалась продать Винисиуса меньше, чем за 30. Поэтому торг с Лионом за Азмуна прекращен. Лион купит форварда похуже и подешевле, чем Азмун. Сердар, конечно, был настроен уйти, раз не подписал новый контракт с ДВОЙНОЙ зарплатой, но теперь ему придется потерпеть как минимум до января.
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Persona_non_Grata
1630326600
Дзюба поставил ультиматум - или ищите замену или найду сам , решили не испытывать судьбу - мало ли на кого он глаз положит )))
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vladimir-7
1630327134
А руководство Зенита и не искала замену Азмуну, возможно уйдет зимой, а летом 2022 уйдет бесплатно и куда он захочет.
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Mariner
1630330942
Я вообще не понимаю, что это за разговоры о продаже Азмуна, да ещё и перед ЛЧ. 15 лямов за сыгранного форварда в отличной форме и забивающего в каждом втором матче? Вы серьёзно?! 15 лямов были норм деньги в футболе лет эдак 10, а то 15 назад. Сейчас на эти деньги хорошего футболера, да ещё и напа без риска не купить вообще.
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paracetamol
1630332656
Меня послушались, молодцы!
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kirillv3pi
1630339184
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь..... ----- http://bit.do/extazex
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Павелий
1630342446
Ай да Дзюба, ай да капитан Зенита! Сказал, что не отпустит своего друга по раздевалке и точка! И все послушались! =))
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