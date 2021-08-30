Журналист Танзи: Азмун не уйдет из «Зенита» этим летом. Ему не нашли замену

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Лион» в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Лоика Танзи, петербургский клуб решил не продавать 26-летнего иранца этим летом, так как не смог найти ему замену.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может заменить Азмуна форвардом «Бенфики» Винисиусом.