Журналист Танзи: Азмун не уйдет из «Зенита» этим летом. Ему не нашли замену

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Лион» в летнее трансферное окно.
По информации журналиста Лоика Танзи, петербургский клуб решил не продавать 26-летнего иранца этим летом, так как не смог найти ему замену.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может заменить Азмуна форвардом «Бенфики» Винисиусом.
- «Лион» готов заплатить за иранца 16 миллионов евро.
- В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
- Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
Источник: твиттер журналиста Лоика Танзи
Французский журналист, работает на RMC Sport. Ранее сотрудничал с Goal, Eurosport. Аудитория - более 95 тысяч подписчиков.