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    «Зенит» может заменить Азмуна форвардом «Бенфики» Винисиусом

    Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус заинтересовал «Зенит».

    По информации L’Equipe, петербургский клуб видит в 26-летнем футболисте замену для Сердара Азмуна.

    Если «Зенит» не успеет договориться с Винисиусом до закрытия летнего трансферного окна, то иранец, скорее всего, останется в команде.

    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.
    • Прошлый сезон Винисиус провел в «Тоттенхэме».
    • «Лион» готов заплатить за Азмуна 16 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9429

      Вомбат 3 минуты назад

      Вот это новость. Предварительные переговоры ведутся почти месяц, с тех самых пор как Азмун не подписал новый контракт, по которому ему предложили двойную зарплату. Я только на этом сайте раз десять уже сравнивал Азмуна и Винисиуса. А для Бомбардира это открытие. Потому что Лекип написал. Журналисты, вы бы почаще заходили бы на российские ресурсы, глядишь, не так отставали бы от жизни.

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      Рейтинг: +96

      Блямба 8 минут назад

      А закон РПЛ?
      Набери пять бразильцев(аргентинцев,португальцев..) и можешь ничего не делать,они сами всё развалят...

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      Рейтинг: +12712

      paracetamol 17 минут назад

      Оставьте Азмуна, каты, хотя бы до зимы. Забивать в ЛЧ начнет, вдвое цена вырастет!

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      Рейтинг: +9429

      Вомбат > paracetamol 2 минуты назад

      Так он не хочет. Он хочет забивать в ЛЧ за Лион и выигрывать, а не мучиться и проигрывать с командой Семака.

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      Рейтинг: +16441

      JTherry 19 минут назад

      Винисиус не сошел с ума, чтобы перейти из более сильной команды в более слабую, а вместо тренера - физрук...)

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      Рейтинг: +9429

      Вомбат > JTherry 1 минуту назад

      Согласие Виисиуса давно получено. Я уже объяснял тут неделю назад в чем там затык.

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      Рейтинг: +12712

      paracetamol 36 минут назад

      Оставьте Азмуна, каты!

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