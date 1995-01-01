«Зенит» может заменить Азмуна форвардом «Бенфики» Винисиусом

Вот это новость. Предварительные переговоры ведутся почти месяц, с тех самых пор как Азмун не подписал новый контракт, по которому ему предложили двойную зарплату. Я только на этом сайте раз десять уже сравнивал Азмуна и Винисиуса. А для Бомбардира это открытие. Потому что Лекип написал. Журналисты, вы бы почаще заходили бы на российские ресурсы, глядишь, не так отставали бы от жизни.
Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус заинтересовал «Зенит».
По информации L’Equipe, петербургский клуб видит в 26-летнем футболисте замену для Сердара Азмуна.
Если «Зенит» не успеет договориться с Винисиусом до закрытия летнего трансферного окна, то иранец, скорее всего, останется в команде.
- Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.
- Прошлый сезон Винисиус провел в «Тоттенхэме».
- «Лион» готов заплатить за Азмуна 16 миллионов евро.