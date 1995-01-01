«Зенит» может заменить Азмуна форвардом «Бенфики» Винисиусом

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус заинтересовал «Зенит».

По информации L’Equipe, петербургский клуб видит в 26-летнем футболисте замену для Сердара Азмуна.

Если «Зенит» не успеет договориться с Винисиусом до закрытия летнего трансферного окна, то иранец, скорее всего, останется в команде.