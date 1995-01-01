«Лион» предложил за Азмуна 16 миллионов и уверен в завершении сделки

«Лион» не сомневается, что в текущее окно купит форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Французы предложили за игрока 16 миллионов евро.

С самим иранцем «Лион» уже все согласовал. Для игрока готов контракт до 2026 года.

В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.

Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.

Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

Президент «Лиона»: «Азмун – одна из наших целей»