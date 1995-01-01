«Лион» предложил за Азмуна 16 миллионов и уверен в завершении сделки

Если Зенит не продаст Азмуна сейчас, то на следующий сезон он уйдет бесплатно.
«Лион» не сомневается, что в текущее окно купит форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Французы предложили за игрока 16 миллионов евро.
С самим иранцем «Лион» уже все согласовал. Для игрока готов контракт до 2026 года.
- В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
- Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
Президент «Лиона»: «Азмун – одна из наших целей»