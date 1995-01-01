Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Лион» предложил за Азмуна 16 миллионов и уверен в завершении сделки

    «Лион» не сомневается, что в текущее окно купит форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Французы предложили за игрока 16 миллионов евро.

    С самим иранцем «Лион» уже все согласовал. Для игрока готов контракт до 2026 года.

    • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

    Президент «Лиона»: «Азмун – одна из наших целей»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20427

      vladimir-7 1 минуту назад

      Если Зенит не продаст Азмуна сейчас, то на следующий сезон он уйдет бесплатно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      Niko 2 минуты назад

      16 за топового нападающего пусть и с истекающим контрактом. При этом парень рвёт всех. А наш хорват все лениться, че то из себя карежит, и не отдаём за 25. В идеале надо отпускать обоих.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      andrej-lucevich 27 минут назад

      зачем продавать нападающего? а кто играть-то будет ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -590

      СуперПАВ9 34 минуты назад

      Лион будет на хрен послан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2902

      Питерский князь 1 час назад

      Тогда, на замену берите Хемеса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9427

      Вомбат 2 часа назад

      Неясно почему Лион так уверен. Газпром не дает денег на покупку форварда -- он должен быть куплен за деньги, вырученные от продажи Азмуна. Других кандидатур, кроме Винисиуса нет. А того дешевле 20 млн евро не продадут. Он же в Реале играл.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9677

      житель СПб > Вомбат 1 час назад

      Совершенно с Вами согласен! Смысла в демпинговой сделке нет. А игрок этот Зениту нужен как воздух. Что за продажа любой ценой? Или Азмун выставил категорическое условие? Разве только так...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1472

      tarasofka > житель СПб 13 минут назад

      у него 10 месяцев контракта осталось, никто не станет платить полную стоимость, чтобы выкупить. как с роналду, который стоит 45, но юве сбагрил в разы дешевле, чтобы хоть что-то выручить за те же 10 месяцев истекающего контракта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      gurov. 2 часа назад

      Он и в Зените нужен кто будет забивать если он уйдет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2902

      Питерский князь > gurov. 1 час назад

      Мостовой, надеюсь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7250

      Сильвербой 2 часа назад

      Не перейдет он в Лион этим летом. Судя по новостям, более-менее качественные форварды, х..й ложили на липового чемпиона! Да и политика наших убогих клубов - купить подороже, отдать за бесплатно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1199

      Урия Гип > Сильвербой 1 час назад

      Ну ты заплачь ещё.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7250

      Сильвербой > Урия Гип 1 час назад

      Уже поплакал, них..я не помогло, наши клубы как были, так и остались в жопе!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88909
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67389
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru