Президент «Лиона»: «Азмун – одна из наших целей»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил заинтересованность клуба в подписании нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Азмун – одна из наших целей, но это очень сложный трансфер. У нас есть еще кандидаты, мы изучаем имеющиеся варианты», – сказал Ола.

Ранее сообщалось, что «Лион» не предложит за иранца более 15 миллионов евро.