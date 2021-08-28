Президент «Лиона»: «Азмун – одна из наших целей»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил заинтересованность клуба в подписании нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
«Азмун – одна из наших целей, но это очень сложный трансфер. У нас есть еще кандидаты, мы изучаем имеющиеся варианты», – сказал Ола.
Ранее сообщалось, что «Лион» не предложит за иранца более 15 миллионов евро.
- В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
- Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
Источник: Foot01