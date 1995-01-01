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    Президент «Лиона»: «Азмун – одна из наших целей»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил заинтересованность клуба в подписании нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    «Азмун – одна из наших целей, но это очень сложный трансфер. У нас есть еще кандидаты, мы изучаем имеющиеся варианты», – сказал Ола.

    Ранее сообщалось, что «Лион» не предложит за иранца более 15 миллионов евро.

    • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

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    Источник: Foot01

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2871

      Питерский князь 43 минуты назад

      Игрока основы не меньше чем за 40 отдавать надо!

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      Рейтинг: +6743

      Fusballer 2 часа назад

      Отношение еропейцев понятно - нашим сбагрить втридорога, а самим взять дешевле рыночной.

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