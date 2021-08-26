«РБ-Спорт»: «Лион» не предложит «Зениту» за Азмуна более 15 миллионов

Продолжаются переговоры между «Лионом» и «Зенитом» о трансфере нападающего Сердара Азмуна.
По информации «РБ-Спорт», максимально возможное предложение французского клуба составит 15 миллионов евро.
«Лион» не собирается платить 20 миллионов евро за иранца. Максимум – 15. Но и это, по мнению руководства французов, очень большие деньги.
Не знаю, готов ли «Зенит» к таким условиям, но других «Лион» не предложит», – сообщил источник.
- В новом сезоне Азмун забил 5 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»