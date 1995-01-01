Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «РБ-Спорт»: «Лион» не предложит «Зениту» за Азмуна более 15 миллионов

    Продолжаются переговоры между «Лионом» и «Зенитом» о трансфере нападающего Сердара Азмуна.

    По информации «РБ-Спорт», максимально возможное предложение французского клуба составит 15 миллионов евро.

    «Лион» не собирается платить 20 миллионов евро за иранца. Максимум – 15. Но и это, по мнению руководства французов, очень большие деньги.

    Не знаю, готов ли «Зенит» к таким условиям, но других «Лион» не предложит», – сообщил источник.

    • В новом сезоне Азмун забил 5 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9392

      Вомбат 43 минуты назад

      Надеюсь, Зенит не продаст Азмуна за половину его реальной цены да еще и в клуб, который не входит в число топ-команд Европы. Уверен, что иранец честно отработает контракт и не снизит требования к себе, как снизил Влашич. Пусть лучше Азмун через год уходит свободным агентом, потому что продавать классных игроков за бесценок это не себя уважать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +537

      99-й 44 минуты назад

      за 15 пусть зюбу забирают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12589

      paracetamol 50 минут назад

      Да пшел он нахр, этот Лион!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20360

      vladimir-7 56 минут назад

      Продадут за 15 с Дзюбой вместе и на Бомбардире наступит тишина,
      относительно сладкой парочки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Soccerdealer63 1 час назад

      "...Лион» не предложит «Зениту» за Азмуна более 15 миллионов..."
      А ЗЕНИТ БОЛЬШЕ И НЕ ПОПРОСИТ!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14090

      Garrincha58 1 час назад

      источник? всё то ты знаешь кому куда и сколько

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +938

      Loko_Roma 1 час назад

      Ну он точно дороже стоит, а учитывая что еще и гей, так еще 5 лямов сверху, так сказать, по европейски

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14090

      Garrincha58 > Loko_Roma 1 час назад

      откуда знаешь кто он?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9392

      Вомбат > Garrincha58 40 минут назад

      И как же он все время ездит летом в Исламскую республику Иран, если он гей. Там есть такая организация, называется Стражи исламской революции. Они не только вольнодумцам, но и геям бошки отрубают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88842
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67369
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru