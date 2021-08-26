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  • «РБ-Спорт»: «Лион» не предложит «Зениту» за Азмуна более 15 миллионов

«РБ-Спорт»: «Лион» не предложит «Зениту» за Азмуна более 15 миллионов

26 августа 2021, 11:58
12

Продолжаются переговоры между «Лионом» и «Зенитом» о трансфере нападающего Сердара Азмуна.

По информации «РБ-Спорт», максимально возможное предложение французского клуба составит 15 миллионов евро.

«Лион» не собирается платить 20 миллионов евро за иранца. Максимум – 15. Но и это, по мнению руководства французов, очень большие деньги.

Не знаю, готов ли «Зенит» к таким условиям, но других «Лион» не предложит», – сообщил источник.

  • В новом сезоне Азмун забил 5 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах.
  • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
  • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (12)
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Loko_Roma
1629969115
Ну он точно дороже стоит, а учитывая что еще и гей, так еще 5 лямов сверху, так сказать, по европейски
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Garrincha58
1629969127
источник? всё то ты знаешь кому куда и сколько
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Soccerdealer63
1629969268
"...Лион» не предложит «Зениту» за Азмуна более 15 миллионов..." А ЗЕНИТ БОЛЬШЕ И НЕ ПОПРОСИТ!))
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vladimir-7
1629970149
Продадут за 15 с Дзюбой вместе и на Бомбардире наступит тишина, относительно сладкой парочки.
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paracetamol
1629970539
Да пшел он нахр, этот Лион!
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99-й
1629970903
за 15 пусть зюбу забирают
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Вомбат
1629970931
Надеюсь, Зенит не продаст Азмуна за половину его реальной цены да еще и в клуб, который не входит в число топ-команд Европы. Уверен, что иранец честно отработает контракт и не снизит требования к себе, как снизил Влашич. Пусть лучше Азмун через год уходит свободным агентом, потому что продавать классных игроков за бесценок это не себя уважать.
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portero
1629974357
Азмуну они тоже зарплату в два раза уменьшат? Прикольные покупатели, за бесплатно Дзюбу им отдайте...
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