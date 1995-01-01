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    Луческу – после победы 7:0: «На рекорды не обращаю внимания. Это обидно для соперника»

    Главный тренер «Динамо» из Киева Мирча Луческу прокомментировал разгром «Колоса» (7:0) в матче чемпионата Украины. Он похвалил игроков.

    – 11 лет «Динамо» не могло достичь такого преимущества после первого тайма, как сегодня. Имеет ли значение, с каким счетом сегодня одержана победа?

    – Я не обращаю внимания на рекорды. Это обидно для соперника, поэтому мне подобные сравнения не нравятся. Мне понравилась игра, как футболисты действовали на поле. После матча я похвалил их – за то, как они готовились к поединку, слушали меня, брали на себя ответственность на поле. Это все было в первом тайме, а во втором расслабились, плюс те, кто появился на поле со скамейки запасных, не очень удачно вошли в игру. Но это нормально при таком счете. Тем более, что соперник играл довольно жестко.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» К

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