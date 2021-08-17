Кафанов – о вызове Гилерме в сборную: «Обязательно должен быть голкипер с международным опытом»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме получил вызов в национальную команду.

«Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на Гильерме. Он допустил серьезную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надежно.

Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться», – сказал Кафанов.

Кафанов: «Позвонил Луневу и извинился за то, что не удалось вызвать его в сборную»