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    Кафанов – о вызове Гилерме в сборную: «Обязательно должен быть голкипер с международным опытом»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме получил вызов в национальную команду.

    «Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на Гильерме. Он допустил серьезную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надежно.

    Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться», – сказал Кафанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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