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    Кафанов: «Позвонил Луневу и извинился за то, что не удалось вызвать его в сборную»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как выбирались голкиперы для заявки команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Было желание, чтобы в расширенном списке были озвучены фамилии не четырех, а большего количества вратарей, но это оказалось невозможным.

    Главных критериев два. Первый – игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунева, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах.

    Второй – количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги – не в счет», – заявил Кафанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24634

      Боцман59rus 29 минут назад

      клоун№2, а Валера, зае..вший Песьяковым, еще со времен Спартака, первый клоун

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      Рейтинг: +1587

      KalterJax > Боцман59rus 10 минут назад

      Я так понял, Песьяков будет тем же Габуловым у Черчесова! Будет просто вызываться для поднятия духа!))

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      Рейтинг: +1188

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Именно по этим параметрам подошел пися, который за 3 матча пропустил 10 мячей

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