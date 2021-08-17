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  • Кафанов: «Позвонил Луневу и извинился за то, что не удалось вызвать его в сборную»

Кафанов: «Позвонил Луневу и извинился за то, что не удалось вызвать его в сборную»

17 августа 2021, 07:35
11

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как выбирались голкиперы для заявки команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Было желание, чтобы в расширенном списке были озвучены фамилии не четырех, а большего количества вратарей, но это оказалось невозможным.

Главных критериев два. Первый – игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунева, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах.

Второй – количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги – не в счет», – заявил Кафанов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Байер Лунев Андрей
Комментарии (11)
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Хейтер Аларм
1629150906
Именно по этим параметрам подошел пися, который за 3 матча пропустил 10 мячей
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Боцман59rus
1629153211
клоун№2, а Валера, зае..вший Песьяковым, еще со времен Спартака, первый клоун
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paracetamol
1629175188
В сборную получили вызов три дыры!
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Kollljan
1629177192
С такой командой прое...ём всё на свете. Ну хоть поржём от души. Валера - днище!!!
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Garrincha58
1629181980
кстати вратари чаще подвержены совершать результативные ошибки допустим такой пример Акинфеев совершает такую ошибку и что его теперь не приглашать в сборную если бы он конечно согласился то точно был бы там даже за былые заслуги так что Кафанов ваши два критерия не имеют под собой почвы а то что вы выбрали просто не правильный выбор вратарей нельзя менять как перчатки кто сколько и когда пропустил в сборную должны приглашаться если он не травмирован то постоянные вратари вот скажем Сафонова можно было вместо Песьякова точно взять а так он может сломаться кстати и Максименко тоже ещё не вратарь сборной тем более
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Бухбух
1629186170
А почему именно Луневу? Он что, особенный? Тогда бы уж извинился перед Беленовым, Сафоновым, Шуниным и др.
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житель СПб
1629208153
То есть Песьяков лучше Лунева? Не смешите. Ведь всем все понятно и смешно всем.
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