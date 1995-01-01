Кафанов: «Позвонил Луневу и извинился за то, что не удалось вызвать его в сборную»

клоун№2, а Валера, зае..вший Песьяковым, еще со времен Спартака, первый клоун
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как выбирались голкиперы для заявки команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Было желание, чтобы в расширенном списке были озвучены фамилии не четырех, а большего количества вратарей, но это оказалось невозможным.
Главных критериев два. Первый – игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунева, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах.
Второй – количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги – не в счет», – заявил Кафанов.
- Лунев этим летом перешел из «Зенита» в «Байер».
- В сборную получили вызов Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.