Игроки «Аугсбурга» во время матча с «Хоффенхаймом» поели арбуз

По ходу второго тайма матча первого тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» футболистам «Аугсбурга» вынесли арбуз. В команде посчитали, что эту ягоду полезно употреблять прямо во время встречи.
В этом конкретном матче арбуз «Аугсбургу» не помог – команда уступила со счетом 0:4.
- В прошлом сезоне «Аугсбург» финишировал в Бундеслиге 13-м.
- Команду тренирует Маркус Вайнцирль.
- В следующем туре «Аугсбург» сыграет с «Айнтрахтом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Матч ТВ»