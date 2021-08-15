Игроки «Аугсбурга» во время матча с «Хоффенхаймом» поели арбуз

По ходу второго тайма матча первого тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» футболистам «Аугсбурга» вынесли арбуз. В команде посчитали, что эту ягоду полезно употреблять прямо во время встречи.

В этом конкретном матче арбуз «Аугсбургу» не помог – команда уступила со счетом 0:4.

В прошлом сезоне «Аугсбург» финишировал в Бундеслиге 13-м.

Команду тренирует Маркус Вайнцирль .

. В следующем туре «Аугсбург» сыграет с «Айнтрахтом».