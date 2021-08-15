Игроки «Аугсбурга» во время матча с «Хоффенхаймом» поели арбуз

Там что, не знают, что арбуз - мочегонное?! Вот они во время матча о другом и думали...
По ходу второго тайма матча первого тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» футболистам «Аугсбурга» вынесли арбуз. В команде посчитали, что эту ягоду полезно употреблять прямо во время встречи.
В этом конкретном матче арбуз «Аугсбургу» не помог – команда уступила со счетом 0:4.
- В прошлом сезоне «Аугсбург» финишировал в Бундеслиге 13-м.
- Команду тренирует Маркус Вайнцирль.
- В следующем туре «Аугсбург» сыграет с «Айнтрахтом».
В матче Бундеслиги произошел перерыв на арбуз«Аугсбург» нетипично подошел к восстановлению сил во время матча. Кстати, это не просто причуда – к поеданию арбузов призывают немецкие врачиТак что всe очень вкусно и полезно для здоровья pic.twitter.com/uSGVIOkEtO— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021