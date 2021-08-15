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    Игроки «Аугсбурга» во время матча с «Хоффенхаймом» поели арбуз

    По ходу второго тайма матча первого тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» футболистам «Аугсбурга» вынесли арбуз. В команде посчитали, что эту ягоду полезно употреблять прямо во время встречи.

    В этом конкретном матче арбуз «Аугсбургу» не помог – команда уступила со счетом 0:4.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9083

      житель СПб 59 минут назад

      Там что, не знают, что арбуз - мочегонное?! Вот они во время матча о другом и думали...

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