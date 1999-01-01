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    «СЭ»: Макаров будет зарабатывать в «Динамо» почти в шесть раз больше, чем в «Рубине»

    Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Денис Макаров в случае перехода из «Рубина» в «Динамо».

    По информации «Спорт-Экспресса», 23-летний футболист будет получать в столичном клубе 800 тысяч евро в год.

    В «Рубине» Макаров зарабатывал около 150 тысяч евро за сезон.

    • Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит за 23-летнего россиянина 10 миллионов евро.
    • Он уже попрощался с казанской командой.
    • В составе «Рубина» Макаров забил 11 голов в 40 матчах.

    «Рубин» исключил Макарова из заявки на Лигу конференций. Игрок перейдет в «Динамо»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1254

      Dr.Metal 1 минуту назад

      за такую зарплату можно и в Анжи перейти

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      Рейтинг: +9235

      NewLife 3 минуты назад

      Полку детей лимита прибыло, но этот хоть отличный футболист.

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