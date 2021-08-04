«СЭ»: Макаров будет зарабатывать в «Динамо» почти в шесть раз больше, чем в «Рубине»

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Денис Макаров в случае перехода из «Рубина» в «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», 23-летний футболист будет получать в столичном клубе 800 тысяч евро в год.
В «Рубине» Макаров зарабатывал около 150 тысяч евро за сезон.
- Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит за 23-летнего россиянина 10 миллионов евро.
- Он уже попрощался с казанской командой.
- В составе «Рубина» Макаров забил 11 голов в 40 матчах.
«Рубин» исключил Макарова из заявки на Лигу конференций. Игрок перейдет в «Динамо»
Источник: «Спорт-Экспресс»