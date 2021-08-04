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  • «СЭ»: Макаров будет зарабатывать в «Динамо» почти в шесть раз больше, чем в «Рубине»

«СЭ»: Макаров будет зарабатывать в «Динамо» почти в шесть раз больше, чем в «Рубине»

4 августа 2021, 16:30
12

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Денис Макаров в случае перехода из «Рубина» в «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», 23-летний футболист будет получать в столичном клубе 800 тысяч евро в год.

В «Рубине» Макаров зарабатывал около 150 тысяч евро за сезон.

  • Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит за 23-летнего россиянина 10 миллионов евро.
  • Он уже попрощался с казанской командой.
  • В составе «Рубина» Макаров забил 11 голов в 40 матчах.

«Рубин» исключил Макарова из заявки на Лигу конференций. Игрок перейдет в «Динамо»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Макаров Денис
Комментарии (12)
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NewLife
1628084767
Полку детей лимита прибыло, но этот хоть отличный футболист.
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Dr.Metal
1628084906
за такую зарплату можно и в Анжи перейти
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Solist345345
1628085076
Обычно в этот момент футболист и заканчивается, как футболист в рпл. Каждый раз на одни и те же грабли. А потом жалуются, почему для сборной квалифицированных футболистов нет.
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Fusballer
1628085766
150 тысяч евро - копейки. Так и с голоду сдохнуть можно.
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rash1959
1628089443
Можно ставить крест на развитии игрока. для безбедной жизни достаточно.
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FCSpartakM
1628092945
почти 6 млн руб в месяц. Паспорт животворящий
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Plyash
1628106704
А играть в 6 раз лучше Макаров будет? Или как?
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FanatSerj
1628145007
0,8 млн енотов на фоне 2 и 2,5 лямов енотов это вроде бы и не много и конкурентно для рынка РПЛ, но судя как наши клубы играют в еврокубках и какой уровень они показывают это явный перебор, вот сомневаюсь что ему бы платили столько же в условной Бенфики. Если есть лимит игроков, то у этих лимитчиков должен быть и лимит зарплат, который бы это позволял регулировать, ещё из плюсов пропали бы эти шатания игроков из клуба в клуб где больше насыпят, потому как допустим он в Динамо ещё лучше заиграет, да его в тот же зенит затащят на ЗП в два раза больше.
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