«Чемпионат»: Макаров близок к переходу в «Динамо». Он уже попрощался с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров может перейти в «Динамо».

«Стороны находятся в продвинутых переговорах. Игрок уже попрощался с партнeрами и сказал, что почти наверняка перейдeт в московский клуб», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.