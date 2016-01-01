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    «Чемпионат»: Макаров близок к переходу в «Динамо». Он уже попрощался с «Рубином»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров может перейти в «Динамо».

    «Стороны находятся в продвинутых переговорах. Игрок уже попрощался с партнeрами и сказал, что почти наверняка перейдeт в московский клуб», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • Ранее сообщалось, что Макарова хочет купить «Локомотив».
    • «Рубин» купил Макарова в прошлом году у «Нефтехимика».
    • Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15797

      JTherry 14 минут назад

      не понял такого перехода: из клуба, играющего в еврокубках, перейти к мусорам...(

      2
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    • ...
      Рейтинг: +545

      GammiD 31 минуту назад

      печально...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3400

      Алехсбургер. 32 минуты назад

      Зря мусарнулся.
      Шварц не его тема.
      Лёня сделал бы через год из него продукт не хуже Головина.

      1
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      Рейтинг: +12642

      Skull_Boy 36 минут назад

      Ну правильно лучше албанца наигрывать или кто он там, чем своему давать шансы, хотя этот парень в прошлом сезоне весной тупо тащил за собой команду, а потом ноем где россияне и почему в сборной нет никого

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