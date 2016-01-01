«Чемпионат»: Макаров близок к переходу в «Динамо». Он уже попрощался с «Рубином»

не понял такого перехода: из клуба, играющего в еврокубках, перейти к мусорам...(
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров может перейти в «Динамо».
«Стороны находятся в продвинутых переговорах. Игрок уже попрощался с партнeрами и сказал, что почти наверняка перейдeт в московский клуб», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- Ранее сообщалось, что Макарова хочет купить «Локомотив».
- «Рубин» купил Макарова в прошлом году у «Нефтехимика».
- Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.