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  • Журналист Егоров: «Динамо» заплатит 10 миллионов за Макарова. «Нефтехимик» получит 4 миллиона

Журналист Егоров: «Динамо» заплатит 10 миллионов за Макарова. «Нефтехимик» получит 4 миллиона

3 августа 2021, 14:14
13

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо».

По информации журналиста Сергея Егорова, столичный клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро, а не девять, как сообщала Eurostavka.

Примерно 40% от этой суммы (около 4 миллионов евро) получит «Нефтехимик». Нижнекамцы договорились с «Рубином» об этой опции при переходе Макарова в казанский клуб в 2020-м году.

  • Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Нефтехимик Рубин Динамо Макаров Денис
Комментарии (13)
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dim29
1627992094
Для Нефтехимика просто супер.
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житель СПб
1627992837
Слишком большая цена за отличного, но молодого российского футболиста. Не верю в ее объективность. Но покупка - замечательная!
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Иван Петров 1986
1627994170
Российский никто стоит 10 лямов. Вот почему наш футбол в глубокой жопе.
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Dgad
1627998013
Если бы было такое поощрение у нас в РФ клубам которые воспитали игрока, то был бы стимул растить и развивать молодежь, имея неплохой процент с последующей продажи.
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Рубинище
1628000956
Такая сделка, что все должны быть довольны. Динамо получит перспективного молодого футболиста с паспортом- , Рубин деньги, Сайманов наверно уже подарочную упаковку приготовил. Ну и в Нефтехимике счастья привалило.
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ArReal
1628003483
А чё не 100?)))
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Hektor 84
1628114389
Мутная сделка судя по сумме трансфера
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