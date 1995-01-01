Журналист Егоров: «Динамо» заплатит 10 миллионов за Макарова. «Нефтехимик» получит 4 миллиона

Такая сделка, что все должны быть довольны. Динамо получит перспективного молодого футболиста с паспортом- , Рубин деньги, Сайманов наверно уже подарочную упаковку приготовил. Ну и в Нефтехимике счастья привалило.
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо».
По информации журналиста Сергея Егорова, столичный клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро, а не девять, как сообщала Eurostavka.
Примерно 40% от этой суммы (около 4 миллионов евро) получит «Нефтехимик». Нижнекамцы договорились с «Рубином» об этой опции при переходе Макарова в казанский клуб в 2020-м году.
- Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.