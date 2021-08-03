Журналист Егоров: «Динамо» заплатит 10 миллионов за Макарова. «Нефтехимик» получит 4 миллиона

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо».

По информации журналиста Сергея Егорова, столичный клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро, а не девять, как сообщала Eurostavka.

Примерно 40% от этой суммы (около 4 миллионов евро) получит «Нефтехимик». Нижнекамцы договорились с «Рубином» об этой опции при переходе Макарова в казанский клуб в 2020-м году.