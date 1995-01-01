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    Журналист Егоров: «Динамо» заплатит 10 миллионов за Макарова. «Нефтехимик» получит 4 миллиона

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо».

    По информации журналиста Сергея Егорова, столичный клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро, а не девять, как сообщала Eurostavka.

    Примерно 40% от этой суммы (около 4 миллионов евро) получит «Нефтехимик». Нижнекамцы договорились с «Рубином» об этой опции при переходе Макарова в казанский клуб в 2020-м году.

    • Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6510

      Рубинище 8 минут назад

      Такая сделка, что все должны быть довольны. Динамо получит перспективного молодого футболиста с паспортом- , Рубин деньги, Сайманов наверно уже подарочную упаковку приготовил. Ну и в Нефтехимике счастья привалило.

      1
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      Рейтинг: +7292

      Alekxei Z. 52 минуты назад

      Ни один ( !!! ) российский игрок РПЛ не стоит таких денег.

      2
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      Рейтинг: +6510

      Рубинище > Alekxei Z. 7 минут назад

      да понятно это. Не вы же свои платите.

      0
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      Рейтинг: +2192

      FRZZ 55 минут назад

      Меня опят терзают смутные сомнения ))) , что с трансферами Крыховяка, Макарова , Тикнизяна какие-то махинации.

      1
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      Рейтинг: +2815

      Dgad 57 минут назад

      Если бы было такое поощрение у нас в РФ клубам которые воспитали игрока, то был бы стимул растить и развивать молодежь, имея неплохой процент с последующей продажи.

      0
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      Рейтинг: +2475

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Российский никто стоит 10 лямов. Вот почему наш футбол в глубокой жопе.

      4
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      Рейтинг: +796

      sерж > Иван Петров 1986 1 час назад

      в европе, и за 2 ляма ни взяли бы

      4
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      Рейтинг: +47

      ACESANDEIGHTS > sерж 39 минут назад

      и за полляма не взяли бы

      0
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      Рейтинг: +3323

      neim 2 часа назад

      Неожиданно. Без всяких слухов и сплетней. Радует, если это заслуга динамовских "искателей жемчуга". Но всё равно, многовато как-то. Игрок конечно вполне себе ничего, но всё же ...

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      Рейтинг: +8731

      житель СПб 2 часа назад

      Слишком большая цена за отличного, но молодого российского футболиста. Не верю в ее объективность. Но покупка - замечательная!

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      Рейтинг: +508

      dim29 2 часа назад

      Для Нефтехимика просто супер.

      3
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      Рейтинг: +155

      Solist345345 > dim29 1 час назад

      Да и для Рубина отличная продажа, несмотря на потерю качественного игрока.

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