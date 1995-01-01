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    Eurostavka: «Динамо» заплатит «Рубину» 9 миллионов за Макарова

    Стало известно, во сколько обойдется «Динамо» трансфер полузащитника «Рубина» Дениса Макарова.

    По информации Eurostavka, московский клуб заплатит 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

    На Макарова также претендовал «Локомотив», но железнодорожники проиграли конкуренцию за игрока, предложив меньшую сумму.

    • «Рубин» купил Макарова в прошлом году у «Нефтехимика».
    • Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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    Источник: Eurostavka

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