Eurostavka: «Динамо» заплатит «Рубину» 9 миллионов за Макарова

Стало известно, во сколько обойдется «Динамо» трансфер полузащитника «Рубина» Дениса Макарова.

По информации Eurostavka, московский клуб заплатит 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

На Макарова также претендовал «Локомотив», но железнодорожники проиграли конкуренцию за игрока, предложив меньшую сумму.