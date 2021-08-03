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Eurostavka: «Динамо» заплатит «Рубину» 9 миллионов за Макарова

3 августа 2021, 13:41
2

Стало известно, во сколько обойдется «Динамо» трансфер полузащитника «Рубина» Дениса Макарова.

По информации Eurostavka, московский клуб заплатит 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

На Макарова также претендовал «Локомотив», но железнодорожники проиграли конкуренцию за игрока, предложив меньшую сумму.

  • «Рубин» купил Макарова в прошлом году у «Нефтехимика».
  • Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Локомотив Макаров Денис
Комментарии (2)
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Алехсбургер.
1627988088
+три за паспорт и по ляму за СНИЛс и полис..
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Solist345345
1627994763
Странные переходы молодых футболистов. Возможно талантливых, но ещё не окрепших в своих клубах. Мухин, Тикнизян, Макаров. Опять же заманивают суммами контрактов. Это и губит российский футбол.
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