Eurostavka: «Динамо» заплатит «Рубину» 9 миллионов за Макарова

Стало известно, во сколько обойдется «Динамо» трансфер полузащитника «Рубина» Дениса Макарова.
По информации Eurostavka, московский клуб заплатит 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста.
На Макарова также претендовал «Локомотив», но железнодорожники проиграли конкуренцию за игрока, предложив меньшую сумму.
- «Рубин» купил Макарова в прошлом году у «Нефтехимика».
- Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: Eurostavka