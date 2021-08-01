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  • Ерохин: «Приход Карпина в сборную может придать «Ростову» дополнительный импульс»

Ерохин: «Приход Карпина в сборную может придать «Ростову» дополнительный импульс»

1 августа 2021, 17:32
3

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ против «Ростова». Игрок имеет в виду, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин возглавил сборную России.

– «Зенит» сыграет с командой, которую возглавляет Валерий Карпин, – с недавних пор главный тренер сборной России. Как вам эта ситуация?

– Она не совсем стандартная, но не думаю что это может как-то повлиять на игру «Ростова» в негативную сторону. Наоборот может придать дополнительный импульс. Поэтому нужно быть очень сконцентрированными и внимательными.

  • В 20:00 начнется матч 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».
  • 31-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
  • В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Ерохин: «Защищать чемпионский титул все сложнее. Все настраиваются на «Зенит» как на последний бой»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Ерохин Александр
Комментарии (3)
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portero
1627835690
Импульсов не надо, стабильность нужна...
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Plyash
1627858512
Вот ляпнул совершенно идиотскую фразу,зачем? Молчи,за умного сойдёшь. Каким боком работа Карпина в сборной к Ростову?
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zigbert
1627905132
Пока неясно. Работа на два фронта может может повлечь затраты моральных и физических сил.
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