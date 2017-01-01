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    Ерохин: «Приход Карпина в сборную может придать «Ростову» дополнительный импульс»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ против «Ростова». Игрок имеет в виду, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин возглавил сборную России.

    – «Зенит» сыграет с командой, которую возглавляет Валерий Карпин, – с недавних пор главный тренер сборной России. Как вам эта ситуация?

    – Она не совсем стандартная, но не думаю что это может как-то повлиять на игру «Ростова» в негативную сторону. Наоборот может придать дополнительный импульс. Поэтому нужно быть очень сконцентрированными и внимательными.

    • В 20:00 начнется матч 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».
    • 31-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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