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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
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Ростов - Зенит

01.08.2021, Воскресенье, 20:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов - Зенит
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 февраля, суббота 16:30 Зенит 2:2 Ростов
2 тур
15 августа, суббота 20:00 Ростов 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
22 июля, среда 19:00 Ростов 1:2 Зенит
13 тур
19 октября, суббота 19:00 Зенит 6:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Зенит
15 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

28 января, понедельник 20:00 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
1 ноября, четверг 19:00 Ростов 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Ростов 0:0 Зенит
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 19:00 Ростов 0:0 Зенит
3 тур
12 августа, пятница 19:30 Зенит 3:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Ростов 3:0 Зенит
11 тур
3 октября, суббота 17:00 Зенит 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Зенит 3:0 Ростов
8 тур
20 сентября, суббота 14:30 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
22 ноября, пятница 19:00 Зенит 0:2 Ростов
9 тур
22 сентября, воскресенье 20:30 Ростов 0:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 18:30 Ростов 1:1 Зенит
14 тур
2 ноября, пятница 19:00 Зенит 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Ростов 1:3 Зенит
13 тур
14 июня, вторник 18:45 Зенит 4:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 15:00 Зенит 5:0 Ростов
14 тур
24 июля, суббота 20:30 Ростов 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Зенит 2:0 Ростов
7 тур
3 мая, воскресенье 15:15 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
2 тур
18 марта, воскресенье 16:00 Ростов 2:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Зенит
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Зенит 4:2 Ростов
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Ростов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Зенит 0:1 Ростов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 2 августа 2021, 14:52

    Зенит с Победой !!!!!!!!!!! Молодцы !!!!!!!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +67941

    portero 1 августа 2021, 21:58

    Ероха везунчик...

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    Рейтинг: +995

    Riot Zero 1 августа 2021, 21:28

    Колебас, с почином

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    Рейтинг: +94

    GINSW 1 августа 2021, 20:52

    за что Ловрену желтую там не умышленная игра то а Ростову за сбитого не дали где логика

    1
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    Рейтинг: +67941

    portero 1 августа 2021, 20:50

    Ловрен молодец . пенку привёз. его вместе с Дзюбой зачем ставит Семак?

    1
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    Рейтинг: +94

    GINSW > portero 1 августа 2021, 20:53

    да тут случайно да еще желтую за такое получил не понятно

    1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 1 августа 2021, 20:40

    УРАААААААААА! Молодцы Зенитовцы!!!!!!!!!!!!!!

    1
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 1 августа 2021, 20:09

    болею я за Ростов.

    0
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    Рейтинг: +5941

    ySS 1 августа 2021, 17:17

    Посмотрим, как Валера смог улучшить в игре к этому матчу.
    Удачи, Ростов!

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 1 августа 2021, 14:23

    Только Зенит и только Победа !!!

    5
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    Рейтинг: +2813

    Бугимен 1 августа 2021, 12:25

    ПОБЕДУ РОСТОВУ!!!!!

    3
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